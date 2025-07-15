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Восьмерка ОПЕК+ превысила целевой уровень добычи нефти в июне - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Восьмерка ОПЕК+ превысила целевой уровень добычи нефти в июне
Восьмерка ОПЕК+ превысила целевой уровень добычи нефти в июне - 15.07.2025, ПРАЙМ
Восьмерка ОПЕК+ превысила целевой уровень добычи нефти в июне
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в июне на 408 тысяч баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:05+0300
2025-07-15T15:08+0300
энергетика
нефть
опек
добыча нефти
саудовская аравия
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в июне на 408 тысяч баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости на основе данных доклада ОПЕК.Так, суммарный целевой уровень добычи для России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана и Омана был установлен на уровне 30,944 миллиона баррелей в сутки. В нем учтены добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей, действующие до конца 2026 года, и увеличение добычи на 359 тысяч баррелей в сутки от уровня мая в связи с ускоренным отказом от дополнительных ограничений и планом по компенсации перепроизводства.Однако фактически эти страны добывали в июнь 31,352 миллиона баррелей в сутки. Так, Казахстан превысил ограничения на 479 тысяч баррелей в сутки, но его частично компенсировали остальные участники с добычей меньше целевого уровня.У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе эти страны хотят увеличить разрешенный уровень добычи сразу на 548 тысяч баррелей в сутки.Тем не менее, эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в июне максимально разрешенная добыча увеличилась лишь на 359 тысяч баррелей в сутки.
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нефть, опек, добыча нефти, саудовская аравия
Энергетика, Нефть, ОПЕК, добыча нефти, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
15:05 15.07.2025 (обновлено: 15:08 15.07.2025)
 
Восьмерка ОПЕК+ превысила целевой уровень добычи нефти в июне

Восьмерка ОПЕК+ превысила уровень добычи нефти на 408 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в июне на 408 тысяч баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости на основе данных доклада ОПЕК.
Так, суммарный целевой уровень добычи для России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана и Омана был установлен на уровне 30,944 миллиона баррелей в сутки. В нем учтены добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей, действующие до конца 2026 года, и увеличение добычи на 359 тысяч баррелей в сутки от уровня мая в связи с ускоренным отказом от дополнительных ограничений и планом по компенсации перепроизводства.
Однако фактически эти страны добывали в июнь 31,352 миллиона баррелей в сутки. Так, Казахстан превысил ограничения на 479 тысяч баррелей в сутки, но его частично компенсировали остальные участники с добычей меньше целевого уровня.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе эти страны хотят увеличить разрешенный уровень добычи сразу на 548 тысяч баррелей в сутки.
Тем не менее, эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в июне максимально разрешенная добыча увеличилась лишь на 359 тысяч баррелей в сутки.
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ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году
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ЭнергетикаНефтьОПЕКдобыча нефтиСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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