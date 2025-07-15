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Нефть дешевеет из-за опасений возможных антироссийских санкций США

Нефть дешевеет из-за опасений возможных антироссийских санкций США - 15.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет из-за опасений возможных антироссийских санкций США

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на неопределенности вокруг перспектив на рынке "черного золота" из-за возможных санкций США против России,... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T08:13+0300

2025-07-15T08:13+0300

2025-07-15T08:13+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на неопределенности вокруг перспектив на рынке "черного золота" из-за возможных санкций США против России, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 8.04 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,42% - до 68,92 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,49%, до 66,65 доллара. Участники рынка оценивают заявление президента США Дональда Трампа о том, что администрация страны введет пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. "Если Трамп пойдет до конца и предложенные санкции будут введены, это кардинально изменит перспективы нефтяного рынка", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING. Эксперты также добавили, что Китай, Индия и Турция - крупнейшие покупатели российской нефти, и "им придется взвесить выгоду от покупки российской нефти со скидкой и стоимость ее экспорта в США".

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рынок, нефть, торги