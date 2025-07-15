Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ОПЕК отметили рост добычи нефти в России на 41 тысячу баррелей в сутки - 15.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250715/neft-859517624.html
В ОПЕК отметили рост добычи нефти в России на 41 тысячу баррелей в сутки
В ОПЕК отметили рост добычи нефти в России на 41 тысячу баррелей в сутки - 15.07.2025, ПРАЙМ
В ОПЕК отметили рост добычи нефти в России на 41 тысячу баррелей в сутки
Добыча нефти в России в июне увеличилась по сравнению с маем в среднем на 41 тысячу баррелей в сутки и составила 9,025 миллиона баррелей в сутки, такая оценка... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:02+0300
2025-07-15T15:02+0300
энергетика
нефть
россия
опек
добыча нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_bc61d9b891591155face8a49fca3c10f.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в июне увеличилась по сравнению с маем в среднем на 41 тысячу баррелей в сутки и составила 9,025 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК. По данным организации, в мае Россия добывала 8,984 миллиона баррелей в сутки. В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – договорились ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем могла увеличиваться добыча ежемесячно в июне и июле. В начале июля было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Однако страны оговорились, что обновят план компенсаций излишней добычи.
https://1prime.ru/20250714/opek-859447201.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_0dc1231456c12ee199fb2160d9573f69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, опек, добыча нефти
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ОПЕК, добыча нефти
15:02 15.07.2025
 
В ОПЕК отметили рост добычи нефти в России на 41 тысячу баррелей в сутки

ОПЕК: объем добычи нефти в России вырос в июне до 9,025 млн баррелей в сутки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в июне увеличилась по сравнению с маем в среднем на 41 тысячу баррелей в сутки и составила 9,025 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК.
По данным организации, в мае Россия добывала 8,984 миллиона баррелей в сутки.
В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – договорились ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем могла увеличиваться добыча ежемесячно в июне и июле. В начале июля было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Однако страны оговорились, что обновят план компенсаций излишней добычи.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
В ОПЕК оценили возможность деполитизации рынка нефти
Вчера, 09:03
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯОПЕКдобыча нефти
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала