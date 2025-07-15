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В ОПЕК отметили рост добычи нефти в России на 41 тысячу баррелей в сутки

В ОПЕК отметили рост добычи нефти в России на 41 тысячу баррелей в сутки - 15.07.2025, ПРАЙМ

В ОПЕК отметили рост добычи нефти в России на 41 тысячу баррелей в сутки

Добыча нефти в России в июне увеличилась по сравнению с маем в среднем на 41 тысячу баррелей в сутки и составила 9,025 миллиона баррелей в сутки, такая оценка... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T15:02+0300

2025-07-15T15:02+0300

2025-07-15T15:02+0300

энергетика

нефть

россия

опек

добыча нефти

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в июне увеличилась по сравнению с маем в среднем на 41 тысячу баррелей в сутки и составила 9,025 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК. По данным организации, в мае Россия добывала 8,984 миллиона баррелей в сутки. В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – договорились ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем могла увеличиваться добыча ежемесячно в июне и июле. В начале июля было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Однако страны оговорились, что обновят план компенсаций излишней добычи.

https://1prime.ru/20250714/opek-859447201.html

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нефть, россия, опек, добыча нефти