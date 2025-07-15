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Стоимость нефти в целом стабильна после публикации доклада ОПЕК

Стоимость нефти в целом стабильна после публикации доклада ОПЕК - 15.07.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти в целом стабильна после публикации доклада ОПЕК

Мировые цены на нефть во вторник днем слабо меняются после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, следует из данных торгов. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T15:16+0300

2025-07-15T15:16+0300

2025-07-15T15:16+0300

энергетика

нефть

опек

рынок

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем слабо меняются после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, следует из данных торгов. По состоянию на 15.08 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,06% - до 69,25 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - снижалась также на 0,06%, до 66,94 доллара. Ранее ОПЕК опубликовала свой ежемесячный доклад по нефтяному рынку, в котором сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году - на 1,29 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом. Инвесторы также оценивают политику США. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. "Отсутствие конкретных шагов смягчило реакцию рынка", - сказала газете Wall Street Journal аналитик MUFG Суджин Ким (Soojin Kim). Трейдеры также оценили макростатистику из Китая, опубликованную ранее во вторник. Во втором квартале 2025 году ВВП Китая вырос на 5,2% в годовом выражении после увеличения первого квартала на 5,4%, аналитики ждали роста только на 5,1%. Таким образом, показатель оказался лучше ожиданий, но указывает на замедление роста экономики. Промышленное производство в КНР показало в июне рост на 6,8% в годовом исчислении, ожидалось увеличение на 5,6%.

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нефть, опек, рынок