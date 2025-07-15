https://1prime.ru/20250715/neft-859519133.html
Стоимость нефти в целом стабильна после публикации доклада ОПЕК
Стоимость нефти в целом стабильна после публикации доклада ОПЕК - 15.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти в целом стабильна после публикации доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть во вторник днем слабо меняются после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, следует из данных торгов. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:16+0300
2025-07-15T15:16+0300
2025-07-15T15:16+0300
энергетика
нефть
опек
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем слабо меняются после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, следует из данных торгов. По состоянию на 15.08 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,06% - до 69,25 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - снижалась также на 0,06%, до 66,94 доллара. Ранее ОПЕК опубликовала свой ежемесячный доклад по нефтяному рынку, в котором сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году - на 1,29 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом. Инвесторы также оценивают политику США. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. "Отсутствие конкретных шагов смягчило реакцию рынка", - сказала газете Wall Street Journal аналитик MUFG Суджин Ким (Soojin Kim). Трейдеры также оценили макростатистику из Китая, опубликованную ранее во вторник. Во втором квартале 2025 году ВВП Китая вырос на 5,2% в годовом выражении после увеличения первого квартала на 5,4%, аналитики ждали роста только на 5,1%. Таким образом, показатель оказался лучше ожиданий, но указывает на замедление роста экономики. Промышленное производство в КНР показало в июне рост на 6,8% в годовом исчислении, ожидалось увеличение на 5,6%.
https://1prime.ru/20250715/fas-859518047.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_50538f961caee3b827a722367d21ea68.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, опек, рынок
Энергетика, Нефть, ОПЕК, Рынок
Стоимость нефти в целом стабильна после публикации доклада ОПЕК
Цены на нефть слабо меняются во вторник после выхода доклада ОПЕК
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем слабо меняются после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.08 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,06% - до 69,25 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - снижалась также на 0,06%, до 66,94 доллара.
Ранее ОПЕК опубликовала свой ежемесячный доклад по нефтяному рынку, в котором сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году - на 1,29 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом.
Инвесторы также оценивают политику США. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.
"Отсутствие конкретных шагов смягчило реакцию рынка", - сказала газете Wall Street Journal аналитик MUFG Суджин Ким (Soojin Kim).
Трейдеры также оценили макростатистику из Китая, опубликованную ранее во вторник. Во втором квартале 2025 году ВВП Китая вырос на 5,2% в годовом выражении после увеличения первого квартала на 5,4%, аналитики ждали роста только на 5,1%. Таким образом, показатель оказался лучше ожиданий, но указывает на замедление роста экономики.
Промышленное производство в КНР показало в июне рост на 6,8% в годовом исчислении, ожидалось увеличение на 5,6%.
Восьмерка ОПЕК+ превысила целевой уровень добычи нефти в июне