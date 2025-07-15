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Стоимость нефти в целом стабильна после публикации доклада ОПЕК - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Стоимость нефти в целом стабильна после публикации доклада ОПЕК
Стоимость нефти в целом стабильна после публикации доклада ОПЕК - 15.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти в целом стабильна после публикации доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть во вторник днем слабо меняются после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, следует из данных торгов. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:16+0300
2025-07-15T15:16+0300
энергетика
нефть
опек
рынок
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем слабо меняются после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, следует из данных торгов. По состоянию на 15.08 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,06% - до 69,25 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - снижалась также на 0,06%, до 66,94 доллара. Ранее ОПЕК опубликовала свой ежемесячный доклад по нефтяному рынку, в котором сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году - на 1,29 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом. Инвесторы также оценивают политику США. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. "Отсутствие конкретных шагов смягчило реакцию рынка", - сказала газете Wall Street Journal аналитик MUFG Суджин Ким (Soojin Kim). Трейдеры также оценили макростатистику из Китая, опубликованную ранее во вторник. Во втором квартале 2025 году ВВП Китая вырос на 5,2% в годовом выражении после увеличения первого квартала на 5,4%, аналитики ждали роста только на 5,1%. Таким образом, показатель оказался лучше ожиданий, но указывает на замедление роста экономики. Промышленное производство в КНР показало в июне рост на 6,8% в годовом исчислении, ожидалось увеличение на 5,6%.
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нефть, опек, рынок
Энергетика, Нефть, ОПЕК, Рынок
15:16 15.07.2025
 
Стоимость нефти в целом стабильна после публикации доклада ОПЕК

Цены на нефть слабо меняются во вторник после выхода доклада ОПЕК

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем слабо меняются после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.08 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,06% - до 69,25 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - снижалась также на 0,06%, до 66,94 доллара.
Ранее ОПЕК опубликовала свой ежемесячный доклад по нефтяному рынку, в котором сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году - на 1,29 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом.
Инвесторы также оценивают политику США. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.
"Отсутствие конкретных шагов смягчило реакцию рынка", - сказала газете Wall Street Journal аналитик MUFG Суджин Ким (Soojin Kim).
Трейдеры также оценили макростатистику из Китая, опубликованную ранее во вторник. Во втором квартале 2025 году ВВП Китая вырос на 5,2% в годовом выражении после увеличения первого квартала на 5,4%, аналитики ждали роста только на 5,1%. Таким образом, показатель оказался лучше ожиданий, но указывает на замедление роста экономики.
Промышленное производство в КНР показало в июне рост на 6,8% в годовом исчислении, ожидалось увеличение на 5,6%.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Восьмерка ОПЕК+ превысила целевой уровень добычи нефти в июне
15:05
 
ЭнергетикаНефтьОПЕКРынок
 
 
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