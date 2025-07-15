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Нефть дешевеет во вторник вечером

Нефть дешевеет во вторник вечером - 15.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет во вторник вечером

Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются, инвесторы продолжают оценивать заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения импортных... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T17:53+0300

2025-07-15T17:53+0300

2025-07-15T17:53+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются, инвесторы продолжают оценивать заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения импортных пошлин в отношении товаров из России, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.50 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,22% - до 69,06 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 66,69 доллара. В понедельник Трамп заявил, что Штаты введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Как отмечают аналитики ING, мнение которых приводит агентство Рейтер, если Трамп введет эти пошлины, это "радикально изменит" перспективы нефтяного рынка. "Китай, Индия и Турция являются крупнейшими покупателями российской нефти. Им придется взвесить выгоду от покупки российской нефти со скидкой и стоимости ее экспорта в США", - цитирует экспертов Рейтер.

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рынок, торги, нефть