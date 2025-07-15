Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет во вторник вечером - 15.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250715/neft-859525714.html
Нефть дешевеет во вторник вечером
Нефть дешевеет во вторник вечером - 15.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет во вторник вечером
Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются, инвесторы продолжают оценивать заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения импортных... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T17:53+0300
2025-07-15T17:53+0300
энергетика
рынок
торги
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются, инвесторы продолжают оценивать заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения импортных пошлин в отношении товаров из России, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.50 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,22% - до 69,06 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 66,69 доллара. В понедельник Трамп заявил, что Штаты введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Как отмечают аналитики ING, мнение которых приводит агентство Рейтер, если Трамп введет эти пошлины, это "радикально изменит" перспективы нефтяного рынка. "Китай, Индия и Турция являются крупнейшими покупателями российской нефти. Им придется взвесить выгоду от покупки российской нефти со скидкой и стоимости ее экспорта в США", - цитирует экспертов Рейтер.
https://1prime.ru/20250715/fas-859518047.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_8c549da9ff0a1d7205ae39e5f729fd24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, нефть
Энергетика, Рынок, Торги, Нефть
17:53 15.07.2025
 
Нефть дешевеет во вторник вечером

Нефть дешевеет на фоне неопределенности вокруг введения США пошлин на товары из РФ

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются, инвесторы продолжают оценивать заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения импортных пошлин в отношении товаров из России, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 17.50 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,22% - до 69,06 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 66,69 доллара.
В понедельник Трамп заявил, что Штаты введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.
Как отмечают аналитики ING, мнение которых приводит агентство Рейтер, если Трамп введет эти пошлины, это "радикально изменит" перспективы нефтяного рынка.
"Китай, Индия и Турция являются крупнейшими покупателями российской нефти. Им придется взвесить выгоду от покупки российской нефти со скидкой и стоимости ее экспорта в США", - цитирует экспертов Рейтер.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Восьмерка ОПЕК+ превысила целевой уровень добычи нефти в июне
15:05
 
ЭнергетикаРынокТоргиНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала