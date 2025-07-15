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В Приморье главу стройкомпании будут судить за хищение средств дольщиков

В Приморье главу стройкомпании будут судить за хищение средств дольщиков - 15.07.2025, ПРАЙМ

В Приморье главу стройкомпании будут судить за хищение средств дольщиков

Руководитель строительной компании предстанет перед судом в Приморье по обвинению в хищении средств участников долевого строительства и ущербе поставщику... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T04:05+0300

2025-07-15T04:05+0300

2025-07-15T04:05+0300

общество

владивосток

рф

приморье

ростехнадзор

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - ПРАЙМ. Руководитель строительной компании предстанет перед судом в Приморье по обвинению в хищении средств участников долевого строительства и ущербе поставщику электроэнергии, сообщает прокуратура региона. "Во Владивостоке перед судом предстанет руководитель строительной компании за хищение средств дольщиков и ущерб поставщику электроэнергии", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, которые приводит прокуратура, с августа 2022 года по декабрь 2023 года руководитель строительной компании обманул участников долевого строительства и должностных лиц Ростехнадзора. Под предлогом подключения многоквартирного жилого дома Владивостока к электросетям установленной категории надёжности, фигурант незаконно и самовольно подключил здание к электроснабжению ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" по временной схеме, добавили в прокуратуре. Там же уточнили, что фигурант обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), пунктам "а", "б" части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Как сообщает надзорное ведомство, стоимость невыполненных работ превысила 25,5 миллиона рублей, а предприятию причинён ущерб в размере более 4,5 миллиона рублей из-за безучетного потребления. По данным прокуратуры, сотрудники УФСБ России по Приморскому краю пресекли незаконные действия. В рамках расследования уголовного дела на имущество фигуранта был наложен арест на сумму более 75 миллионов рублей, добавили в надзорном ведомстве. Там уточнили, что права дольщиков восстановлены, застройщиком оплачены работы по подключению дома к сетям электроснабжения установленной категории надежности, а также в полном объёме возмещен ущерб, причинённый ПАО "ДЭК". После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу, отметили в прокуратуре. По данным надзорного ведомства, в отношении сотрудника Ростехнадзора, который подписал разрешение на ввод в эксплуатацию электроустановки без ее фактической проверки, уголовное дело передали в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Расследование по делу соучастника преступления продолжается, заключили в прокуратуре.

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общество , владивосток, рф, приморье, ростехнадзор