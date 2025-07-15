https://1prime.ru/20250715/roskachestvo-859479481.html

Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в магазинах

Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в магазинах - 15.07.2025, ПРАЙМ

Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в магазинах

На текущий момент к ресторанам и магазинам применяются разные требования по реализации и хранению готовой еды, поэтому Роскачество создаст национальный стандарт | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T02:47+0300

2025-07-15T02:47+0300

2025-07-15T02:47+0300

общество

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859479481.jpg?1752536850

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. На текущий момент к ресторанам и магазинам применяются разные требования по реализации и хранению готовой еды, поэтому Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в розничных торговых точках, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "К ресторанам, которые реализуют готовую еду, существуют одни требования, а к магазинам – другие. В связи с этим принято решение по созданию национального стандарта на такое питание в розничных торговых точках", - сказал он. Он объяснил, что существует лакуна в нормативном регулировании в части реализации готовой еды в торговых точках и магазинах. При этом сейчас все в большем числе торговых сетей есть возможность съесть продукт прямо за столиками, так как есть готовая кулинария. "Это удобно, но никаким образом не регламентировано", - добавил Протасов. Он также напомнил, что с 1 сентября вступает в силу ГОСТ на вендинговые автоматы: "Эта индустрия - новая, нарождающаяся, активно развивающаяся - ранее никаким образом не была стандартизирована. Теперь этот вопрос решен". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , роскачество