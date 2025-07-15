https://1prime.ru/20250715/roskachestvo-859479481.html
Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в магазинах
Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в магазинах - 15.07.2025, ПРАЙМ
Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в магазинах
На текущий момент к ресторанам и магазинам применяются разные требования по реализации и хранению готовой еды, поэтому Роскачество создаст национальный стандарт | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T02:47+0300
2025-07-15T02:47+0300
2025-07-15T02:47+0300
общество
роскачество
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. На текущий момент к ресторанам и магазинам применяются разные требования по реализации и хранению готовой еды, поэтому Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в розничных торговых точках, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"К ресторанам, которые реализуют готовую еду, существуют одни требования, а к магазинам – другие. В связи с этим принято решение по созданию национального стандарта на такое питание в розничных торговых точках", - сказал он.
Он объяснил, что существует лакуна в нормативном регулировании в части реализации готовой еды в торговых точках и магазинах. При этом сейчас все в большем числе торговых сетей есть возможность съесть продукт прямо за столиками, так как есть готовая кулинария. "Это удобно, но никаким образом не регламентировано", - добавил Протасов.
Он также напомнил, что с 1 сентября вступает в силу ГОСТ на вендинговые автоматы: "Эта индустрия - новая, нарождающаяся, активно развивающаяся - ранее никаким образом не была стандартизирована. Теперь этот вопрос решен".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.
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общество , роскачество
Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в магазинах
Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в магазинах
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. На текущий момент к ресторанам и магазинам применяются разные требования по реализации и хранению готовой еды, поэтому Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в розничных торговых точках, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"К ресторанам, которые реализуют готовую еду, существуют одни требования, а к магазинам – другие. В связи с этим принято решение по созданию национального стандарта на такое питание в розничных торговых точках", - сказал он.
Он объяснил, что существует лакуна в нормативном регулировании в части реализации готовой еды в торговых точках и магазинах. При этом сейчас все в большем числе торговых сетей есть возможность съесть продукт прямо за столиками, так как есть готовая кулинария. "Это удобно, но никаким образом не регламентировано", - добавил Протасов.
Он также напомнил, что с 1 сентября вступает в силу ГОСТ на вендинговые автоматы: "Эта индустрия - новая, нарождающаяся, активно развивающаяся - ранее никаким образом не была стандартизирована. Теперь этот вопрос решен".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.