https://1prime.ru/20250715/roskachestvo-859480936.html

Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда

Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда - 15.07.2025, ПРАЙМ

Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда

Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда к Новому году, а также представит результаты, рассказал в интервью РИА Новости глава... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T05:00+0300

2025-07-15T05:00+0300

2025-07-15T05:00+0300

общество

роскачество

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда к Новому году, а также представит результаты, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "К Новому году будут представлены результаты исследований зеленого горошка, готовых новогодних блюд, красной икры", - сказал он. Он добавил, что еще в 2025 году организация исследует растительную продукцию: проверит, действительно ли товары, на упаковке которых говорится об отсутствии компонентов животного происхождения, соответствуют этим заявлениям, а также насколько они отвечают критериям качества и безопасности. На данный момент уже более 50 продуктов получили документ соответствия на растительную и веганскую продукцию от Роскачества, отметил Протасов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17 июля в 11.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , роскачество