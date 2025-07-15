https://1prime.ru/20250715/roskachestvo-859480936.html
Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда
Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда - 15.07.2025, ПРАЙМ
Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда
Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда к Новому году, а также представит результаты, рассказал в интервью РИА Новости глава... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T05:00+0300
2025-07-15T05:00+0300
2025-07-15T05:00+0300
общество
роскачество
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда к Новому году, а также представит результаты, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"К Новому году будут представлены результаты исследований зеленого горошка, готовых новогодних блюд, красной икры", - сказал он.
Он добавил, что еще в 2025 году организация исследует растительную продукцию: проверит, действительно ли товары, на упаковке которых говорится об отсутствии компонентов животного происхождения, соответствуют этим заявлениям, а также насколько они отвечают критериям качества и безопасности.
На данный момент уже более 50 продуктов получили документ соответствия на растительную и веганскую продукцию от Роскачества, отметил Протасов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17 июля в 11.00 мск.
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общество , роскачество
Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда
Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда к Новому году
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда к Новому году, а также представит результаты, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"К Новому году будут представлены результаты исследований зеленого горошка, готовых новогодних блюд, красной икры", - сказал он.
Он добавил, что еще в 2025 году организация исследует растительную продукцию: проверит, действительно ли товары, на упаковке которых говорится об отсутствии компонентов животного происхождения, соответствуют этим заявлениям, а также насколько они отвечают критериям качества и безопасности.
На данный момент уже более 50 продуктов получили документ соответствия на растительную и веганскую продукцию от Роскачества, отметил Протасов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17 июля в 11.00 мск.