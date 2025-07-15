https://1prime.ru/20250715/roskachestvo-859482143.html
Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме
Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме - 15.07.2025, ПРАЙМ
Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме
Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме, в частности, заниматься российской автомобилестроительной компанией "АвтоВАЗ", рассказал в... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T06:12+0300
2025-07-15T06:12+0300
2025-07-15T06:12+0300
общество
автоваз
роскачество
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме, в частности, заниматься российской автомобилестроительной компанией "АвтоВАЗ", рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"На полях ПМЭФ-2025 мы подписали соглашение с "АвтоВАЗ", поэтому будем заниматься качеством и в автопроме тоже", - сказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.
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общество , автоваз, роскачество
Общество , АвтоВАЗ, Роскачество
Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме
Протасов: Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме, в частности, заниматься российской автомобилестроительной компанией "АвтоВАЗ", рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"На полях ПМЭФ-2025 мы подписали соглашение с "АвтоВАЗ", поэтому будем заниматься качеством и в автопроме тоже", - сказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.