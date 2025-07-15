https://1prime.ru/20250715/roskachestvo-859483450.html

Роскачество впервые не выявило замену молочного жира растительным

Роскачество впервые не выявило замену молочного жира растительным - 15.07.2025, ПРАЙМ

Роскачество впервые не выявило замену молочного жира растительным

Роскачество впервые не выявило замену молочного жира растительным у творога, йогурта и сыра маасдам от российских производителей по итогам 2024 года, рассказал... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T07:46+0300

2025-07-15T07:46+0300

2025-07-15T07:46+0300

общество

рф

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859483450.jpg?1752554816

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Роскачество впервые не выявило замену молочного жира растительным у творога, йогурта и сыра маасдам от российских производителей по итогам 2024 года, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "В категориях "творог", "йогурт" и "сыр маасдам" экспертиза 2024 года впервые не выявила ни одного случая замены молочного жира растительными", - сказал он, комментируя ситуацию на продуктовом рынке РФ. Кроме того, в исследовании молока из 100 торговых марок были выявлены лишь единичные случаи нарушений. Ни одного случая замены молочных жиров не зафиксировано в категориях "творожный сыр" и "сливки". По его словам, Роскачество видит результат в продуктовых категориях, к которому "долго и не всегда просто шли". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, роскачество