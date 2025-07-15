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Роскачество впервые не выявило замену молочного жира растительным
Роскачество впервые не выявило замену молочного жира растительным - 15.07.2025, ПРАЙМ
Роскачество впервые не выявило замену молочного жира растительным
Роскачество впервые не выявило замену молочного жира растительным у творога, йогурта и сыра маасдам от российских производителей по итогам 2024 года, рассказал... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T07:46+0300
2025-07-15T07:46+0300
2025-07-15T07:46+0300
общество
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роскачество
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Роскачество впервые не выявило замену молочного жира растительным у творога, йогурта и сыра маасдам от российских производителей по итогам 2024 года, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"В категориях "творог", "йогурт" и "сыр маасдам" экспертиза 2024 года впервые не выявила ни одного случая замены молочного жира растительными", - сказал он, комментируя ситуацию на продуктовом рынке РФ.
Кроме того, в исследовании молока из 100 торговых марок были выявлены лишь единичные случаи нарушений. Ни одного случая замены молочных жиров не зафиксировано в категориях "творожный сыр" и "сливки".
По его словам, Роскачество видит результат в продуктовых категориях, к которому "долго и не всегда просто шли".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.
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общество , рф, роскачество
Общество , РФ, Роскачество
Роскачество впервые не выявило замену молочного жира растительным
Протасов: Роскачество впервые не выявило замену молочного жира растительным
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Роскачество впервые не выявило замену молочного жира растительным у творога, йогурта и сыра маасдам от российских производителей по итогам 2024 года, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"В категориях "творог", "йогурт" и "сыр маасдам" экспертиза 2024 года впервые не выявила ни одного случая замены молочного жира растительными", - сказал он, комментируя ситуацию на продуктовом рынке РФ.
Кроме того, в исследовании молока из 100 торговых марок были выявлены лишь единичные случаи нарушений. Ни одного случая замены молочных жиров не зафиксировано в категориях "творожный сыр" и "сливки".
По его словам, Роскачество видит результат в продуктовых категориях, к которому "долго и не всегда просто шли".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.