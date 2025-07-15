https://1prime.ru/20250715/rossija-859482606.html
В России утвердили новый ГОСТ по экологически безопасным фруктам
В России утвердили новый ГОСТ по экологически безопасным фруктам - 15.07.2025, ПРАЙМ
В России утвердили новый ГОСТ по экологически безопасным фруктам
Новый ГОСТ, определяющий требования к свежим и экологически безопасным фруктам, утвержден в России, он вступит в силу в середине 2026 года, рассказали РИА... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T06:16+0300
2025-07-15T06:16+0300
2025-07-15T06:16+0300
общество
роскачество
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Новый ГОСТ, определяющий требования к свежим и экологически безопасным фруктам, утвержден в России, он вступит в силу в середине 2026 года, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"В 2025 году в России утвержден новый стандарт для свежих фруктов с улучшенными характеристиками - ГОСТ Р 72024-2025... Документ, разработанный техническим комитетом (ТК) 708 "Экологическая маркировка", вступит в силу в середине 2026 года", - говорится в сообщении организации.
Отмечается, что стандарт устанавливает строгие требования к производству, хранению и транспортировке фруктов. Продукция, соответствующая всем критериям качества, сможет получить маркировку "Зеленый эталон", подтверждающую отсутствие вредных химических веществ, при этом сертификацию будет проводить само Роскачество.
"Зеленые" фрукты - это не просто маркетинг. Они производятся с соблюдением жестких экологических норм: запрет на содержание ГМО, синтетических удобрений и других опасных веществ. Потребители, выбирающие продукты с маркировкой "Зеленый эталон", могут быть уверены в их безопасности для здоровья и минимальном воздействии на окружающую среду", - рассказал заместитель руководителя Роскачества Александр Чумак, слова которого приводит пресс-служба организации.
Там также добавили, что планируемой датой вступления нового стандарта в силу является 1 июня 2026 года.
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общество , роскачество
В России утвердили новый ГОСТ по экологически безопасным фруктам
В России утвердили новый ГОСТ, определяющий требования к экологически безопасным фруктам
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Новый ГОСТ, определяющий требования к свежим и экологически безопасным фруктам, утвержден в России, он вступит в силу в середине 2026 года, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"В 2025 году в России утвержден новый стандарт для свежих фруктов с улучшенными характеристиками - ГОСТ Р 72024-2025... Документ, разработанный техническим комитетом (ТК) 708 "Экологическая маркировка", вступит в силу в середине 2026 года", - говорится в сообщении организации.
Отмечается, что стандарт устанавливает строгие требования к производству, хранению и транспортировке фруктов. Продукция, соответствующая всем критериям качества, сможет получить маркировку "Зеленый эталон", подтверждающую отсутствие вредных химических веществ, при этом сертификацию будет проводить само Роскачество.
"Зеленые" фрукты - это не просто маркетинг. Они производятся с соблюдением жестких экологических норм: запрет на содержание ГМО, синтетических удобрений и других опасных веществ. Потребители, выбирающие продукты с маркировкой "Зеленый эталон", могут быть уверены в их безопасности для здоровья и минимальном воздействии на окружающую среду", - рассказал заместитель руководителя Роскачества Александр Чумак, слова которого приводит пресс-служба организации.
Там также добавили, что планируемой датой вступления нового стандарта в силу является 1 июня 2026 года.