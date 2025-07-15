https://1prime.ru/20250715/rossija-859482606.html

В России утвердили новый ГОСТ по экологически безопасным фруктам

В России утвердили новый ГОСТ по экологически безопасным фруктам - 15.07.2025, ПРАЙМ

В России утвердили новый ГОСТ по экологически безопасным фруктам

Новый ГОСТ, определяющий требования к свежим и экологически безопасным фруктам, утвержден в России, он вступит в силу в середине 2026 года, рассказали РИА... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T06:16+0300

2025-07-15T06:16+0300

2025-07-15T06:16+0300

общество

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859482606.jpg?1752549372

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Новый ГОСТ, определяющий требования к свежим и экологически безопасным фруктам, утвержден в России, он вступит в силу в середине 2026 года, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "В 2025 году в России утвержден новый стандарт для свежих фруктов с улучшенными характеристиками - ГОСТ Р 72024-2025... Документ, разработанный техническим комитетом (ТК) 708 "Экологическая маркировка", вступит в силу в середине 2026 года", - говорится в сообщении организации. Отмечается, что стандарт устанавливает строгие требования к производству, хранению и транспортировке фруктов. Продукция, соответствующая всем критериям качества, сможет получить маркировку "Зеленый эталон", подтверждающую отсутствие вредных химических веществ, при этом сертификацию будет проводить само Роскачество. "Зеленые" фрукты - это не просто маркетинг. Они производятся с соблюдением жестких экологических норм: запрет на содержание ГМО, синтетических удобрений и других опасных веществ. Потребители, выбирающие продукты с маркировкой "Зеленый эталон", могут быть уверены в их безопасности для здоровья и минимальном воздействии на окружающую среду", - рассказал заместитель руководителя Роскачества Александр Чумак, слова которого приводит пресс-служба организации. Там также добавили, что планируемой датой вступления нового стандарта в силу является 1 июня 2026 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , роскачество