https://1prime.ru/20250715/t-bank-859513955.html

Т-Банк запустит ароматизированные дебетовые карты

Т-Банк запустит ароматизированные дебетовые карты - 15.07.2025, ПРАЙМ

Т-Банк запустит ароматизированные дебетовые карты

Т-Банк первым в России запускает ароматизированные дебетовые карты, которые благодаря специальному покрытию начинают интенсивнее пахнуть при активном касании и... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T14:09+0300

2025-07-15T14:09+0300

2025-07-15T14:09+0300

экономика

общество

т-банк

https://cdnn.1prime.ru/img/76280/13/762801394_0:285:5459:3356_1920x0_80_0_0_8b1c2c2ee4d97c168eb56beaea8abec0.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Т-Банк первым в России запускает ароматизированные дебетовые карты, которые благодаря специальному покрытию начинают интенсивнее пахнуть при активном касании и трении, сообщила пресс-служба кредитной организации. "В новой лимитированной линейке пять дизайнов и запахов: шоколад, кокос, сосна, клубника и мята. Линейку также дополняет карта Black в дизайне Love Is с запахом культовой жвачки", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что аромакарты не имеют аналогов на российском рынке. "На карты нанесено специальное покрытие, которое при активном касании и трении увеличивает интенсивность аромата", - поясняет пресс-служба банка. Новая линейка карт реализуется в рамках концепции дофамин-банкинга, которая была запущена в ноябре 2024 года и основана на гормоне радости (дофамине) и положительных эмоциях.

https://1prime.ru/20250714/fas-859458471.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , т-банк