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Т-Банк запустит ароматизированные дебетовые карты
Т-Банк запустит ароматизированные дебетовые карты - 15.07.2025, ПРАЙМ
Т-Банк запустит ароматизированные дебетовые карты
Т-Банк первым в России запускает ароматизированные дебетовые карты, которые благодаря специальному покрытию начинают интенсивнее пахнуть при активном касании и... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T14:09+0300
2025-07-15T14:09+0300
2025-07-15T14:09+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Т-Банк первым в России запускает ароматизированные дебетовые карты, которые благодаря специальному покрытию начинают интенсивнее пахнуть при активном касании и трении, сообщила пресс-служба кредитной организации. "В новой лимитированной линейке пять дизайнов и запахов: шоколад, кокос, сосна, клубника и мята. Линейку также дополняет карта Black в дизайне Love Is с запахом культовой жвачки", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что аромакарты не имеют аналогов на российском рынке. "На карты нанесено специальное покрытие, которое при активном касании и трении увеличивает интенсивность аромата", - поясняет пресс-служба банка. Новая линейка карт реализуется в рамках концепции дофамин-банкинга, которая была запущена в ноябре 2024 года и основана на гормоне радости (дофамине) и положительных эмоциях.
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общество , т-банк
Экономика, Общество , Т-Банк
Т-Банк запустит ароматизированные дебетовые карты
Т-Банк первым в России запускает ароматизированные дебетовые карты
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Т-Банк первым в России запускает ароматизированные дебетовые карты, которые благодаря специальному покрытию начинают интенсивнее пахнуть при активном касании и трении, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"В новой лимитированной линейке пять дизайнов и запахов: шоколад, кокос, сосна, клубника и мята. Линейку также дополняет карта Black в дизайне Love Is с запахом культовой жвачки", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что аромакарты не имеют аналогов на российском рынке.
"На карты нанесено специальное покрытие, которое при активном касании и трении увеличивает интенсивность аромата", - поясняет пресс-служба банка.
Новая линейка карт реализуется в рамках концепции дофамин-банкинга, которая была запущена в ноябре 2024 года и основана на гормоне радости (дофамине) и положительных эмоциях.