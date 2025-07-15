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Трамп считает, что Россия победит на Украине, пишут СМИ

Трамп считает, что Россия победит на Украине, пишут СМИ - 15.07.2025, ПРАЙМ

Трамп считает, что Россия победит на Украине, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте, - вопрос в том, сколько времени это займет, сообщает газета Politico со ссылкой... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T08:06+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте, - вопрос в том, сколько времени это займет, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. "Точка зрения президента такова, что Россия победит, - вопрос в том, сколько времени это займет", - приводит издание слова чиновника. Собеседник газеты указал, что у России, в частности, более крупная экономика и армия, чем у Украины. Два высокопоставленных чиновника американской администрации выступили с утверждением, что новые меры Трампа были вызваны якобы безразличием России к попыткам заключить мирное соглашение, добавляет издание. Также эти два чиновника отметили, что европейские лидеры стратегически удовлетворили требования Трампа к Европе, в частности, по дополнительным расходам в несколько миллиардов на коллективную оборону. В понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

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общество , украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, нато, politico, совбез