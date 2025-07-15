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Трамп заявил, что "не заканчивает иметь дело" с Путиным

Трамп заявил, что "не заканчивает иметь дело" с Путиным - 15.07.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что "не заканчивает иметь дело" с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не заканчивает иметь дело" с российским лидером Владимиром Путиным, хотя и "разочарован" в нем. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T08:50+0300

2025-07-15T08:50+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что "не заканчивает иметь дело" с российским лидером Владимиром Путиным, хотя и "разочарован" в нем. "Я разочарован в нем, но не заканчиваю иметь с ним дело", - отметил он в интервью британскому телевидению. По словам американского президента, он четыре раза полагал, что сможет добиться сделки с Россией. При этом, когда Трампа спросили о доверии российскому лидеру, тот подчеркнул, что практически никому не доверяет. В понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

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общество , сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, совбез