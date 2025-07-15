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Трамп указал Зеленскому, чего нельзя делать в отношении России, пишут СМИ - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп указал Зеленскому, чего нельзя делать в отношении России, пишут СМИ
Трамп указал Зеленскому, чего нельзя делать в отношении России, пишут СМИ - 15.07.2025, ПРАЙМ
Трамп указал Зеленскому, чего нельзя делать в отношении России, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не должен целиться по Москве, передает Reuters. | 15.07.2025, ПРАЙМ
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спецоперация на украине
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не должен целиться по Москве, передает Reuters. "Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве", - говорится в публикации. Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times и что президент США "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине. До этого газета Financial Times опубликовала свою версию разговора Трампа с Зеленским, из которой следует, что американский лидер призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии "принудить Россию к переговорам". Американская газета Washington Post опубликовала материал со ссылкой на источник, в котором утверждалось, что Трамп призвал Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по Москве. Как отметило издание, в ответ Зеленский попросил у Трампа оружие для этого.
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дональд трамп, владимир зеленский, ракетные удары, москва
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ракетные удары, МОСКВА
20:27 15.07.2025 (обновлено: 20:28 15.07.2025)
 
Трамп указал Зеленскому, чего нельзя делать в отношении России, пишут СМИ

Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не должен целиться по Москве, передает Reuters.
"Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве", - говорится в публикации.
Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times и что президент США "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине.
До этого газета Financial Times опубликовала свою версию разговора Трампа с Зеленским, из которой следует, что американский лидер призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии "принудить Россию к переговорам". Американская газета Washington Post опубликовала материал со ссылкой на источник, в котором утверждалось, что Трамп призвал Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по Москве. Как отметило издание, в ответ Зеленский попросил у Трампа оружие для этого.
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16:52
 
Спецоперация на УкраинеДональд ТрампВладимир Зеленскийракетные ударыМОСКВА
 
 
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