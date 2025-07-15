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Трамп сделал заявление в отношении поставки дальнобойных ракет Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250715/tramp-859530007.html
Трамп сделал заявление в отношении поставки дальнобойных ракет Украине
Трамп сделал заявление в отношении поставки дальнобойных ракет Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал заявление в отношении поставки дальнобойных ракет Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил представителям СМИ в Белом доме, что не планирует поставлять Киеву ракеты дальнего радиуса действия. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T20:57+0300
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спецоперация на украине
дональд трамп
сша
военная помощь украине
ракеты
поставки вооружения
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ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил представителям СМИ в Белом доме, что не планирует поставлять Киеву ракеты дальнего радиуса действия.Накануне американский журнал Military Watch Magazine, ссылаясь на данные осведомленного источника, сообщил, что Белый дом рассматривает вопрос поставки крылатых ракет JASSM, которыми, как отметил журнал, могут быть оснащены истребители F-16, поступающие в ВВС Украины.Комментируя соответствующий вопрос Трамп заявил: "Нет, мы не планируем этого делать".Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, все грузы, содержащие вооружения для ВСУ, являются законными целями для ВС РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", передавая вооружения Украине.
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дональд трамп, сша, военная помощь украине, ракеты, поставки вооружения
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, США, военная помощь Украине, ракеты, поставки вооружения
20:57 15.07.2025 (обновлено: 21:01 15.07.2025)
 
Трамп сделал заявление в отношении поставки дальнобойных ракет Украине

Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил представителям СМИ в Белом доме, что не планирует поставлять Киеву ракеты дальнего радиуса действия.
Накануне американский журнал Military Watch Magazine, ссылаясь на данные осведомленного источника, сообщил, что Белый дом рассматривает вопрос поставки крылатых ракет JASSM, которыми, как отметил журнал, могут быть оснащены истребители F-16, поступающие в ВВС Украины.
Комментируя соответствующий вопрос Трамп заявил: "Нет, мы не планируем этого делать".
Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, все грузы, содержащие вооружения для ВСУ, являются законными целями для ВС РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", передавая вооружения Украине.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
СМИ: Трамп рассматривал возможность отправки ракет Tomahawk на Украину
08:25
 
Спецоперация на УкраинеДональд ТрампСШАвоенная помощь Украинеракетыпоставки вооружения
 
 
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