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Турция ожидает в этом году увеличения турпотока из России

Турция ожидает в этом году увеличения турпотока из России - 15.07.2025, ПРАЙМ

Турция ожидает в этом году увеличения турпотока из России

Турция ожидает в этом году увеличения туристического потока из России до 7 миллионов визитов, сообщил РИА Новости турецкий посол в Москве Танжу Бильгич. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T07:16+0300

2025-07-15T07:16+0300

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Турция ожидает в этом году увеличения туристического потока из России до 7 миллионов визитов, сообщил РИА Новости турецкий посол в Москве Танжу Бильгич. "У нас растет поток, интерес растёт. В прошлом году (2024 году - ред.) было 6,7 миллиона (визитов - ред.), в этом году мы ожидаем более 7 миллионов, и мы делаем всё, чтобы российские туристы приезжали", - сказал посол. В феврале этого года Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) сообщала, что российский турпоток в Турцию по итогам 2024 года вырос до 6,7 миллиона визитов, увеличившись на 6,3% в сравнении с предыдущим годом.

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общество , турция, москва, рф, атор