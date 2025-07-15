https://1prime.ru/20250715/ukraina-859513807.html

"Еще один перекос": в Киеве отметили плачевное состояние ВСУ в зоне СВО

"Еще один перекос": в Киеве отметили плачевное состояние ВСУ в зоне СВО - 15.07.2025, ПРАЙМ

"Еще один перекос": в Киеве отметили плачевное состояние ВСУ в зоне СВО

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что дефицит систем противовоздушной обороны и оборонительных вооружений повышает риск | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T14:09+0300

2025-07-15T14:09+0300

2025-07-15T14:10+0300

спецоперация на украине

украина

всу

пво

поставки оружия украине

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что дефицит систем противовоздушной обороны и оборонительных вооружений повышает риск скорого поражения Украины."Снижающийся потенциал для наступательных действий вследствие нехватки людей, формирует на украинском фронте еще один перекос. Не имея возможности наступать, Украина вынуждена уходить в оборону по всей линии фронта, что требует смещения акцента на оборонительное вооружение", - написал Дубинский.Вследствие этого, по словам депутата, украинская армия столкнулись с возросшей потребностью в системах ПВО, что привело к проблеме истощения запасов такого оружия у стран-союзников. По мнению Дубинского, в подобных условиях поражение Украины становится лишь вопросом времени.Кроме того, в сложившихся реалиях отступление ВСУ к Днепру уже не представляется фантастическим сценарием, заключил политик.Ранее газета Politico сообщала, что президент США Дональд Трамп придерживается мнения, что в украинском конфликте победа будет за Москвой.Глава Белого дома 11 июля объявил, что НАТО возьмет на себя оплату американского оружия, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. Трамп уточнил, что соответствующая договоренность с альянсом была достигнута на июньском саммите организации, предусматривающая поставки оружия США в НАТО с последующим полным возмещением стоимости этого оружия альянсом Вашингтону.В понедельник американский лидер заявил о новом плане поставок военной помощи Украине, который будет включать в себя батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Соединенные Штаты восполнят их арсеналы новыми комплексами.Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что поставка систем Patriot на Украину займет месяцы после достижения соответствующего соглашения с США.

https://1prime.ru/20250715/orban-859503822.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, пво, поставки оружия украине, сша, дональд трамп