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"Еще один перекос": в Киеве отметили плачевное состояние ВСУ в зоне СВО
"Еще один перекос": в Киеве отметили плачевное состояние ВСУ в зоне СВО - 15.07.2025, ПРАЙМ
"Еще один перекос": в Киеве отметили плачевное состояние ВСУ в зоне СВО
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что дефицит систем противовоздушной обороны и оборонительных вооружений повышает риск | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T14:09+0300
2025-07-15T14:09+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что дефицит систем противовоздушной обороны и оборонительных вооружений повышает риск скорого поражения Украины."Снижающийся потенциал для наступательных действий вследствие нехватки людей, формирует на украинском фронте еще один перекос. Не имея возможности наступать, Украина вынуждена уходить в оборону по всей линии фронта, что требует смещения акцента на оборонительное вооружение", - написал Дубинский.Вследствие этого, по словам депутата, украинская армия столкнулись с возросшей потребностью в системах ПВО, что привело к проблеме истощения запасов такого оружия у стран-союзников. По мнению Дубинского, в подобных условиях поражение Украины становится лишь вопросом времени.Кроме того, в сложившихся реалиях отступление ВСУ к Днепру уже не представляется фантастическим сценарием, заключил политик.Ранее газета Politico сообщала, что президент США Дональд Трамп придерживается мнения, что в украинском конфликте победа будет за Москвой.Глава Белого дома 11 июля объявил, что НАТО возьмет на себя оплату американского оружия, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. Трамп уточнил, что соответствующая договоренность с альянсом была достигнута на июньском саммите организации, предусматривающая поставки оружия США в НАТО с последующим полным возмещением стоимости этого оружия альянсом Вашингтону.В понедельник американский лидер заявил о новом плане поставок военной помощи Украине, который будет включать в себя батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Соединенные Штаты восполнят их арсеналы новыми комплексами.Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что поставка систем Patriot на Украину займет месяцы после достижения соответствующего соглашения с США.
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украина, всу, пво, поставки оружия украине, сша, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ПВО, поставки оружия Украине, США, Дональд Трамп
"Еще один перекос": в Киеве отметили плачевное состояние ВСУ в зоне СВО
Дубинский: нехватка ПВО и оборонительных вооружений приближает поражение Украины
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что дефицит систем противовоздушной обороны и оборонительных вооружений повышает риск скорого поражения Украины.
"Снижающийся потенциал для наступательных действий вследствие нехватки людей, формирует на украинском фронте еще один перекос. Не имея возможности наступать, Украина вынуждена уходить в оборону по всей линии фронта, что требует смещения акцента на оборонительное вооружение", - написал Дубинский.
Вследствие этого, по словам депутата, украинская армия столкнулись с возросшей потребностью в системах ПВО, что привело к проблеме истощения запасов такого оружия у стран-союзников. По мнению Дубинского, в подобных условиях поражение Украины становится лишь вопросом времени.
Кроме того, в сложившихся реалиях отступление ВСУ к Днепру уже не представляется фантастическим сценарием, заключил политик.
Ранее газета Politico сообщала, что президент США Дональд Трамп придерживается мнения, что в украинском конфликте победа будет за Москвой.
Глава Белого дома 11 июля объявил, что НАТО возьмет на себя оплату американского оружия, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. Трамп уточнил, что соответствующая договоренность с альянсом была достигнута на июньском саммите организации, предусматривающая поставки оружия США в НАТО с последующим полным возмещением стоимости этого оружия альянсом Вашингтону.
В понедельник американский лидер заявил о новом плане поставок военной помощи Украине, который будет включать в себя батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Соединенные Штаты восполнят их арсеналы новыми комплексами.
Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что поставка систем Patriot на Украину займет месяцы после достижения соответствующего соглашения с США.
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