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ВВП Кубы в 2024 году сократился на 1,1%

ВВП Кубы в 2024 году сократился на 1,1% - 15.07.2025, ПРАЙМ

ВВП Кубы в 2024 году сократился на 1,1%

Валовой внутренний продукт Кубы по итогам 2024 года сократился на 1,1%, что отражает продолжение экономического спада на фоне дефицита валюты, ограниченного... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T06:03+0300

2025-07-15T06:03+0300

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МЕХИКО, 15 июл - ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт Кубы по итогам 2024 года сократился на 1,1%, что отражает продолжение экономического спада на фоне дефицита валюты, ограниченного доступа к кредитам и энергетического кризиса, заявил министр экономики и планирования Хоакин Алонсо на заседании парламента. "Экономика Кубы завершила 2024 год со снижением валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,1% при запланированном росте на уровне 2%... При оценке роста ВВП за последние пять лет зафиксировано падение на 11%", - сообщил Алонсо на заседании комиссии по экономическим вопросам национальной ассамблеи народной власти Кубы, его цитаты привело на своем сайте издание Cubadebate. Министр заявил, что Кубе "не хватает энергии и топлива, без которых невозможно развиваться", указав на влияние нехватки сырья и ресурсов на промышленность, сельское хозяйство и сферу услуг. Наибольший спад по отраслям зафиксирован в добыче никеля, креветок, производстве меда, древесного угля и фармацевтических препаратов. Экспортные доходы Кубы от торговли за первое полугодие 2025 года, согласно докладу, выполнены на 91% - на 7% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. При этом план экспорта товаров выполнен лишь на 62%, а показатели туризма также оказались ниже ожиданий: страну посетили 1,6 миллиона туристов - 71% от запланированного числа. Экспорт услуг сократился на 18% по сравнению с 2024 годом. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил на этом заседании парламента, что стране "необходимо изменить подход", сосредоточив усилия на росте внутреннего производства и экспорта. Он подчеркнул, что текущих доходов страны не хватает даже на закупку основных сырьевых товаров. В качестве приоритетов на второе полугодие власти выделили реализацию программы макроэкономической стабилизации, расширение валютных поступлений, развитие промышленности, увеличение участия в международных объединениях - включая БРИКС и ЕАЭС, а также усиление социальной защиты уязвимых слоев населения.

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