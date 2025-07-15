https://1prime.ru/20250715/zelenskiy-859527617.html

Зеленский упросил получение паспорта Украины

Зеленский упросил получение паспорта Украины - 15.07.2025, ПРАЙМ

Зеленский упросил получение паспорта Украины

Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о множественном гражданстве, упрощающий получение украинского паспорта гражданами других стран и позволяющий... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T18:41+0300

2025-07-15T18:41+0300

2025-07-15T18:41+0300

политика

украина

владимир зеленский

закон

паспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/76308/17/763081706_0:269:2777:1831_1920x0_80_0_0_e93dba531f7fdf10e545626257734e41.jpg

МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о множественном гражданстве, упрощающий получение украинского паспорта гражданами других стран и позволяющий лишить гражданства тех, кто находится на территории РФ. "Подписал… закон о множественном гражданстве… Уже можем начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Верховная Рада в июне приняла в окончательном чтении закон о множественном гражданстве, упрощающий получение паспорта Украины гражданам других стран, в том числе иностранными наемниками. Также документ разрешает лишать гражданства Украины тех, кто добровольно получил паспорт РФ. Депутат парламента Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что принятый документ создает механизм лишения украинского паспорта тех граждан страны, которые в настоящее время находятся в России, и фактически исключает их из участия в выборах.

https://1prime.ru/20250715/zelenskiy-859523956.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, закон, паспорт