https://1prime.ru/20250716/analitiki--859568270.html

Опрошенные ЦБ аналитики понизили прогноз по инфляции на 2025 год до 6,8%

Опрошенные ЦБ аналитики понизили прогноз по инфляции на 2025 год до 6,8% - 16.07.2025, ПРАЙМ

Опрошенные ЦБ аналитики понизили прогноз по инфляции на 2025 год до 6,8%

Опрошенные Банком России аналитики понизили прогноз прогноз по инфляции на 2025 год до 6,8% с 7,1%, прогнозы на 2026–2027 годы повышены на 0,1 процентного... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T17:25+0300

2025-07-16T17:25+0300

2025-07-16T17:25+0300

экономика

банк россии

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики понизили прогноз прогноз по инфляции на 2025 год до 6,8% с 7,1%, прогнозы на 2026–2027 годы повышены на 0,1 процентного пункта, говорится в материалах регулятора. "Инфляция: Аналитики понизили прогноз на 2025 год до 6,8% (-0,3 процентного пункта к майскому опросу). Прогнозы на 2026–2027 годы повышены на 0,1 процентного пункта, до 4,7% и 4,3% соответственно. Аналитики ожидают, что в 2027–2028 годах инфляция будет находиться вблизи цели", - сообщается в макроэкономическом опросе ЦБ. Отмечается, что ожидания по средней ключевой ставке в 2025-2026 годах снизились до 19,3% годовых (-0,7 процентного пункта; предполагается, что на остаток 2025 года средняя ключевая ставка составит 17,4% годовых) и 13,8% годовых (-0,4 процентного пункта). Прогноз на 2027 год повышен на 0,2 процентного пункта, до 10,2% годовых. Прогноз на конец горизонта – 8,5% годовых. Это выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки (8% годовых). Реальная ключевая ставка, рассчитанная из прогнозов аналитиков – 12,5% (-0,4 процентного пункта) в 2025 году, 9% (-0,3 процентного пункта) в 2026 году, 5,9% (+0,1 процентного пункта) в 2027 году и 4,5% в 2028 году. "ВВП: Прогнозы роста в 2025–2027 годах снижены на 0,1 процентного пункта : 1,4% в 2025 году, 1,6% в 2026 году и 1,8% в 2027 году. Прогноз на конец горизонта – 1,9%. Медианная оценка долгосрочных темпов роста осталась на уровне 1,8%. Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2028 году к 2021 году составит +14,7%", - говорится в материале. Прогноз аналитиков по уровню безработицы остался без существенных изменений. Аналитики ожидают, что в 2025 году средняя безработица снизится до 2,4% (-0,1 процентного пункта), вырастет до 2,6% (-0,1 процентного пункта) в 2026 году, до 2,8% (-0,2 процентного пункта) в 2027 году и до 3% к концу горизонта. "Аналитики ожидают более крепкий рубль на всем прогнозном горизонте. Прогноз на 2025 год – 87,3 рубля за доллар (предполагает средний курс в июле-декабре 2025 года 87,6 рубля за доллар), на 2026 год – 97,5 рубля за доллар, на 2027 год – 101,5 рубля за доллар (в 2025–2027 годах рубль крепче на 3,8–4,6% по сравнению с майским опросом). Прогноз на 2028 год – 105,0 рублей за доллар", - сообщается в материале. Также отмечается, что прогноз цены нефти для налогообложения остался без изменений – 58 долларов за баррель в 2025 году (предполагается, что в июле-декабре 2025 года цена нефти для налогообложения в среднем составит 57 долларов за баррель) и 60 долларов за баррель в последующие годы.

https://1prime.ru/20250716/tsb-859565340.html

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банк россии