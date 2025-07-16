https://1prime.ru/20250716/armeniya-859548305.html
Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к организации
Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к организации - 16.07.2025, ПРАЙМ
Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к организации
Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой присоединиться к этой организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T12:29+0300
2025-07-16T12:29+0300
2025-07-16T12:29+0300
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ЕРЕВАН, 16 июл - ПРАЙМ. Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой присоединиться к этой организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. "Да, мы обратились для вступления ШОС. Это соответствует нашей политике балансирования и сбалансированности",- заявил Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване. Ранее о желании Армении присоединиться к ШОС заявили в МИД страны.
https://1prime.ru/20250714/investitsii-859466853.html
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армения, шос
Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к организации
Пашинян: Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к организации
ЕРЕВАН, 16 июл - ПРАЙМ. Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой присоединиться к этой организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Да, мы обратились для вступления ШОС. Это соответствует нашей политике балансирования и сбалансированности",- заявил Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване.
Ранее о желании Армении присоединиться к ШОС заявили в МИД страны.
Назван предполагаемый объем инвестиций Евросоюза в Армению