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Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к организации - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к организации
Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к организации - 16.07.2025, ПРАЙМ
Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к организации
Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой присоединиться к этой организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T12:29+0300
2025-07-16T12:29+0300
политика
армения
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ЕРЕВАН, 16 июл - ПРАЙМ. Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой присоединиться к этой организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. "Да, мы обратились для вступления ШОС. Это соответствует нашей политике балансирования и сбалансированности",- заявил Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване. Ранее о желании Армении присоединиться к ШОС заявили в МИД страны.
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армения, шос
Политика, АРМЕНИЯ, ШОС
12:29 16.07.2025
 
Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к организации

Пашинян: Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к организации

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ЕРЕВАН, 16 июл - ПРАЙМ. Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой присоединиться к этой организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Да, мы обратились для вступления ШОС. Это соответствует нашей политике балансирования и сбалансированности",- заявил Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване.
Ранее о желании Армении присоединиться к ШОС заявили в МИД страны.
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Назван предполагаемый объем инвестиций Евросоюза в Армению
14 июля, 15:49
 
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