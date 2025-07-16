https://1prime.ru/20250716/armeniya-859548305.html

Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к организации

Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к организации - 16.07.2025, ПРАЙМ

Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к организации

Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой присоединиться к этой организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T12:29+0300

2025-07-16T12:29+0300

2025-07-16T12:29+0300

политика

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ЕРЕВАН, 16 июл - ПРАЙМ. Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой присоединиться к этой организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. "Да, мы обратились для вступления ШОС. Это соответствует нашей политике балансирования и сбалансированности",- заявил Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване. Ранее о желании Армении присоединиться к ШОС заявили в МИД страны.

https://1prime.ru/20250714/investitsii-859466853.html

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