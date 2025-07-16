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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно на новостях из США и КНР

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно на новостях из США и КНР - 16.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно на новостях из США и КНР

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром не показывают однозначной динамики после новостей о технологическом противостоянии | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T08:09+0300

2025-07-16T08:09+0300

2025-07-16T08:09+0300

экономика

сша

китай

азиатско-тихоокеанский регион

дональд трамп

shenzhen composite

hang seng index

kospi

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром не показывают однозначной динамики после новостей о технологическом противостоянии США и КНР, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался - на 0,13%, до 3 500,62 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос - на 0,3%, до 2 125,03 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,29%, до 24 661 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался - на 0,87%, до 3 187,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,92%, до 8 550,8 пункта, японский Nikkei 225 поднимался - на 0,41%, до 39 839,5 пункта. На динамику фондовых индексов АТР может влиять заявление президента США Дональда Трампа, который ранее в среду объявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и производстве полупроводников, которые в том числе требуются в ИИ технологиях. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай. Также во вторник американский производитель графических процессоров Nvidia заявил о получении одобрения со стороны администрации Трампа на продажу Китаю своих компьютерных чипов H20, используемых в разработке ИИ. На торгах среды акции китайской Alibaba и Baidu в Гонконге растут в цене почти на 2%, Tencent - на 0,3%. Участники рынка также могут оценивать вышедшие статданные по странам региона. Так, по данным Статистического управления Южной Кореи, число занятых в стране в июне увеличилось 0,6% в годовом выражении, до 29,1 миллиона человек. При этом экономически неактивное население составило 15,3 миллиона человек в предыдущем месяце, увеличившись на 42 тысячи человек, или на 0,3% в годовом выражении. Также трейдеры могут обращать внимание на данные исследования агентства Рейтер, которое выявило, что деловая уверенность японских производителей повысилась в июле, несмотря на сохраняющиеся опасения вокруг пошлин США, благодаря восстановлению полупроводникового сектора. При этом отмечается, что производители продолжают оценивать возможные риски, связанные с торговой политикой Штатов.

https://1prime.ru/20250715/birzhi-859495531.html

сша

китай

азиатско-тихоокеанский регион

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сша, китай, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi