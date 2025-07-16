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Всемирный банк рассказал о росте экономики Украины - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Всемирный банк рассказал о росте экономики Украины
Всемирный банк рассказал о росте экономики Украины - 16.07.2025, ПРАЙМ
Всемирный банк рассказал о росте экономики Украины
Экономика Украина с момента принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году росла медленнее, чем у других постсоветских стран, а отрыв от России... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T05:15+0300
2025-07-16T05:15+0300
общество
украина
молдавия
казахстан
всемирный банк
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Экономика Украина с момента принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году росла медленнее, чем у других постсоветских стран, а отрыв от России разросся с трех до почти 11 раз, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного банка. Верховный совет Украинской Советской Социалистической Республики 16 июля 1990 года принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, которая, в частности, провозглашала "экономическую самостоятельность" страны, а также планы самостоятельно создать банковскую, ценовую, финансовую, таможенную и налоговую системы. Из СССР страна вышла на следующий год. В 1990 году Украина была второй крупнейшей экономикой в СССР - 395,1 миллиарда долларов по паритету покупательной способности. Это было всего втрое меньше российского ВВП - 1,2 триллиона долларов. Однако с того момента украинская экономика выросла в номинальном выражении всего в 1,7 раза - худший результат среди всех стран постсоветского пространства. По итогам прошлого года она составила 656,5 миллиарда долларов. Например, Молдавия, у которой в 2024 году был самый маленький ВВП среди государств бывшего СССР, за это время приумножилась в 2,2 раза. Российский ВВП с 1990 по 2024 год вырос в 5,8 раза, что привело к увеличению разрыва с Украиной до почти 11 раз против трех. Одновременно экономика Казахстана, которая в 1990 году была втрое меньше украинской, теперь обогнала ее и составляет 840,5 миллиарда долларов.
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общество , украина, молдавия, казахстан, всемирный банк
Общество , УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, КАЗАХСТАН, Всемирный банк
05:15 16.07.2025
 
Всемирный банк рассказал о росте экономики Украины

ВБ: экономика Украины с 1990 года росла медленнее, чем у других постсоветских стран

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Экономика Украина с момента принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году росла медленнее, чем у других постсоветских стран, а отрыв от России разросся с трех до почти 11 раз, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного банка.
Верховный совет Украинской Советской Социалистической Республики 16 июля 1990 года принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, которая, в частности, провозглашала "экономическую самостоятельность" страны, а также планы самостоятельно создать банковскую, ценовую, финансовую, таможенную и налоговую системы. Из СССР страна вышла на следующий год.
В 1990 году Украина была второй крупнейшей экономикой в СССР - 395,1 миллиарда долларов по паритету покупательной способности. Это было всего втрое меньше российского ВВП - 1,2 триллиона долларов.
Однако с того момента украинская экономика выросла в номинальном выражении всего в 1,7 раза - худший результат среди всех стран постсоветского пространства. По итогам прошлого года она составила 656,5 миллиарда долларов.
Например, Молдавия, у которой в 2024 году был самый маленький ВВП среди государств бывшего СССР, за это время приумножилась в 2,2 раза.
Российский ВВП с 1990 по 2024 год вырос в 5,8 раза, что привело к увеличению разрыва с Украиной до почти 11 раз против трех. Одновременно экономика Казахстана, которая в 1990 году была втрое меньше украинской, теперь обогнала ее и составляет 840,5 миллиарда долларов.
 
ОбществоУКРАИНАМОЛДАВИЯКАЗАХСТАНВсемирный банк
 
 
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