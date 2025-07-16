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Фондовые индексы АТР в основном слабо снизились в среду

Фондовые индексы АТР в основном слабо снизились в среду - 16.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном слабо снизились в среду

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно уменьшились, свидетельствуют данные торгов. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T12:22+0300

2025-07-16T12:22+0300

2025-07-16T12:22+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно уменьшились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня снизился на 0,03%, до 3 503,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,1%, до 2 120,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index - уменьшился на 0,29%, до 24 517,76 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,9%, до 3 186,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,79%, до 8 561,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,04%, до 39 663,4 пункта. Трейдеры оценивают неоднозначную ситуацию в торговле и технологиях. Так, президент США Дональд Трамп ранее в среду заявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и производстве полупроводников, которые в том числе требуются в ИИ-технологиях. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай. Не дал заметной поддержки индексам Азии и тот факт, что во вторник технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, а также индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорды. В то же время Nasdaq закрылся днем ранее ростом на 0,2%, S&P 500 - снизился на 0,4%. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, безработица в Южной Корее в июне, с учетом сезонной коррекции, снизилась до 2,6% с 2,7% в мае, аналитики ожидали роста до 2,8%.

https://1prime.ru/20250715/indeksy-859524473.html

сша

азиатско-тихоокеанский регион

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общество , сша, азиатско-тихоокеанский регион, китай, дональд трамп