https://1prime.ru/20250716/birzhi-859566068.html
Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране
Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране - 16.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране
Основные американские фондовые индексы в среду растут после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T16:48+0300
2025-07-16T16:48+0300
2025-07-16T16:48+0300
экономика
общество
сша
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cf28a4ec3540a600aaf1b543161f63f.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,4% - до 44 198,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 008%, до 20 694,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 6 259,04 пункта. Цены производителей в США не изменились в июне в месячном выражении, в то время как ожидался рост на 0,2%. В годовом выражении показатель увеличился также меньше прогноза - на 2,3%. "В июне роста цен производителей не наблюдалось, а майское увеличение на 0,3% было компенсировано апрельским снижением на 0,3%, не говоря уже о снижении в марте. Четыре месяца без производственной инфляции были бы необычными при любых обстоятельствах, а в период введения пошлин это просто замечательно", - цитирует Блумберг старшего экономиста FHN Financial Криса Лоу (Chris Low). Кроме того, объем промышленного производства в стране за прошедший месяц вырос на 0,3% по отношению к маю, в то время как ожидался рост на 0,1%. Позднее в среду также будет опубликована "Бежевая книга" - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.
https://1prime.ru/20250715/birzhi-859495531.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_d1c5ef401c6894375cecebeb0783c86a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Общество , США, Dow Jones, Nasdaq Composite
Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране
Биржи США растут после публикации макростатистики по стране
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,4% - до 44 198,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 008%, до 20 694,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 6 259,04 пункта.
Цены производителей в США не изменились в июне в месячном выражении, в то время как ожидался рост на 0,2%. В годовом выражении показатель увеличился также меньше прогноза - на 2,3%.
"В июне роста цен производителей не наблюдалось, а майское увеличение на 0,3% было компенсировано апрельским снижением на 0,3%, не говоря уже о снижении в марте. Четыре месяца без производственной инфляции были бы необычными при любых обстоятельствах, а в период введения пошлин это просто замечательно", - цитирует Блумберг старшего экономиста FHN Financial Криса Лоу (Chris Low).
Кроме того, объем промышленного производства в стране за прошедший месяц вырос на 0,3% по отношению к маю, в то время как ожидался рост на 0,1%.
Позднее в среду также будет опубликована "Бежевая книга" - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.
Биржи АТР преимущественно выросли на статданных из США и Китая