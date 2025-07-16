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Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране

Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране - 16.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране

Основные американские фондовые индексы в среду растут после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T16:48+0300

2025-07-16T16:48+0300

2025-07-16T16:48+0300

экономика

общество

сша

dow jones

nasdaq composite

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,4% - до 44 198,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 008%, до 20 694,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 6 259,04 пункта. Цены производителей в США не изменились в июне в месячном выражении, в то время как ожидался рост на 0,2%. В годовом выражении показатель увеличился также меньше прогноза - на 2,3%. "В июне роста цен производителей не наблюдалось, а майское увеличение на 0,3% было компенсировано апрельским снижением на 0,3%, не говоря уже о снижении в марте. Четыре месяца без производственной инфляции были бы необычными при любых обстоятельствах, а в период введения пошлин это просто замечательно", - цитирует Блумберг старшего экономиста FHN Financial Криса Лоу (Chris Low). Кроме того, объем промышленного производства в стране за прошедший месяц вырос на 0,3% по отношению к маю, в то время как ожидался рост на 0,1%. Позднее в среду также будет опубликована "Бежевая книга" - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.

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общество , сша, dow jones, nasdaq composite