https://1prime.ru/20250716/borschevik-859563553.html

Госдума приняла закон о борьбе с борщевиком

Госдума приняла закон о борьбе с борщевиком - 16.07.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о борьбе с борщевиком

Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T16:07+0300

2025-07-16T16:07+0300

2025-07-16T16:07+0300

общество

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/83495/54/834955428_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8b37f4ddc2526a157ea41ec1dc32771f.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений. Документ разработан в целях предотвращения неконтролируемого распространения на территории России опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, в частности борщевика Сосновского. Под опасными понимаются жизнеспособные растения любых видов, сортов или биологических типов, распространение которых создает угрозу окружающей среде, жизни или здоровью граждан, сохранению естественных экосистем, биологического разнообразия и причиняет вред отдельным отраслям экономики. Закон обязывает владельцев земельных участков и обладателей публичного сервитута на такой участок планировать и выполнять меры по обнаружению и уничтожению опасных видов инвазивных (чужеродных) растений. Публичный сервитут может устанавливаться в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, например для строительства и эксплуатации автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, трубопроводов. Логика проста: тот, кто распоряжается землей или имеет на ней публичный сервитут, должен отвечать за то, чтобы чужеродные виды не захватывали территорию, пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. При этом "бездействие теперь фигурирует среди оснований для пересмотра сервитута", указал он. Перечень опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые нужно выявлять, предотвращать их распространение и уничтожать, будет устанавливаться нормативным правовым актом субъекта РФ. Речь идет о видах, которые не относятся к карантинным. А перечни таких видов, способных нанести вред лесам как экосистеме и лесным ресурсам, а также перечни опасных видов подобных растений, в отношении которых должны приниматься меры на особо охраняемых природных территориях федерального уровня, установят уполномоченные федеральные органы. Мероприятия по охране окружающей среды от распространения опасных видов инвазивных (чужеродных) растений и уничтожению таких растений будут проводиться не запрещенными законодательством РФ способами, в том числе с использованием энтомофагов. Соответствующие изменения вносятся в Земельный и Лесной кодексы, а также в законы об охране окружающей среды, об особо охраняемых природных территориях, о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, об обороте земель сельхозназначения. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года. До этого времени государственным органам надо будет утвердить подзаконные акты, а землепользователям - заложить расходы в планы работ, чтобы к началу вегетационного сезона 2026 года у всех участников процесса были определенные нормативными актами правила и необходимые регламенты и инструменты для их выполнения, отмечал Гаврилов.

https://1prime.ru/20250608/borschevika-858306973.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, госдума