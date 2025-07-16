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СМИ: новый бюджет ЕС может включать 88 миллиардов евро для Украины - 16.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: новый бюджет ЕС может включать 88 миллиардов евро для Украины
СМИ: новый бюджет ЕС может включать 88 миллиардов евро для Украины - 16.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: новый бюджет ЕС может включать 88 миллиардов евро для Украины
Новый долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы может включать 88 миллиардов евро для помощи Украине, пишет издание Politico со ссылкой на оказавшийся в... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T11:48+0300
2025-07-16T11:48+0300
экономика
общество
украина
урсула фон дер ляйен
ес
politico
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Новый долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы может включать 88 миллиардов евро для помощи Украине, пишет издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект документа. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в среду представит свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета ЕС (MFF) на период с 2028 по 2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". По данным издания, новый долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы, предположительно, составит 1,717 триллиона евро. "Специальный внебюджетный фонд для поддержки Украины может составить 88 миллиардов евро", - говорится в материале издания.
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общество , украина, урсула фон дер ляйен, ес, politico, ек
Экономика, Общество , УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Politico, ЕК
11:48 16.07.2025
 
СМИ: новый бюджет ЕС может включать 88 миллиардов евро для Украины

Politico: новый бюджет ЕС может включать 88 миллиардов евро для помощи Украине

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк*Здание МИДа Украины в Киеве
*Здание МИДа Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Новый долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы может включать 88 миллиардов евро для помощи Украине, пишет издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект документа.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в среду представит свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета ЕС (MFF) на период с 2028 по 2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". По данным издания, новый долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы, предположительно, составит 1,717 триллиона евро.
"Специальный внебюджетный фонд для поддержки Украины может составить 88 миллиардов евро", - говорится в материале издания.
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