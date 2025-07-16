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Орбан оценил проект нового бюджета ЕС для Украины

Орбан оценил проект нового бюджета ЕС для Украины - 16.07.2025, ПРАЙМ

Орбан оценил проект нового бюджета ЕС для Украины

Проект нового бюджета Евросоюза выгоден Украине, а проигравшими окажутся европейцы, особенно фермеры, поскольку их поддержка будет существенно сокращена в... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T12:20+0300

2025-07-16T12:20+0300

2025-07-16T12:20+0300

политика

украина

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виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 16 июл - ПРАЙМ. Проект нового бюджета Евросоюза выгоден Украине, а проигравшими окажутся европейцы, особенно фермеры, поскольку их поддержка будет существенно сокращена в пользу Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представит свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на период с 2028 по 2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Новый долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы может включать 88 миллиардов евро для помощи Украине, пишет издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект документа. "В Брюсселе разразилась буря, поскольку обнародован новый план Еврокомиссии по бюджету, удививший всех, ситуация драматическая. Победителем нового плана Брюсселя стала Украина, поскольку ЕК выделяет ей огромные деньги. Главными проигравшими будут европейцы, в том числе в очень сложной ситуации могут оказаться фермеры, поскольку венгерские аграрии, как и их европейские коллеги, в будущем смогут рассчитывать на гораздо меньшую поддержку", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в социальной сети.По его словам, ситуация с бюджетом станет главной темой повестки заседания венгерского правительства, свои предложения выскажет министр сельского хозяйства Иштван Надь. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе еще до вступления Украины в Евросоюз хотят запланировать в бюджете на следующие семь лет сотни миллиардов евро на финансирование Киева, Венгрия выступает против. Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://1prime.ru/20250715/orban-859503822.html

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украина, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, ес