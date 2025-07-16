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Совфед одобрил закон об исполнении бюджета Соцфонда - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Совфед одобрил закон об исполнении бюджета Соцфонда
Совфед одобрил закон об исполнении бюджета Соцфонда - 16.07.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об исполнении бюджета Соцфонда
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении бюджета Соцфонда за 2024 год. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T14:10+0300
2025-07-16T14:10+0300
экономика
общество
совет федерации
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении бюджета Соцфонда за 2024 год. Бюджет Соцфонда исполнен с профицитом в общей сумме 554,92 миллиарда рублей при утвержденном объёме дефицита в сумме 158,79 миллиарда рублей. При этом по распределительной части обязательного пенсионного страхования сложился дефицит 147,4 миллиарда рублей. В целом по доходам бюджет исполнен в сумме 16830,72 миллиарда рублей, по расходам - 16275,8 миллиардов рублей. Как отметили в социальном комитете Совфеда, общая численность пенсионеров на конец 2024 года составила 41,17 миллиона человек, что на 64,4 тысячи человек больше, чем на конец 2023 года, из них пенсии по старости получают 33,4 миллиона человек. В комитете добавили, что все обязательства перед пенсионерами и получателями соцвыплат в 2024 году выполнены в полном объёме, а индексация выплат осуществлена в установленные законодательством сроки.
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общество , совет федерации
Экономика, Общество , Совет Федерации
14:10 16.07.2025
 
Совфед одобрил закон об исполнении бюджета Соцфонда

Совфед одобрил закон об исполнении бюджета Соцфонда за 2024 год

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении бюджета Соцфонда за 2024 год.
Бюджет Соцфонда исполнен с профицитом в общей сумме 554,92 миллиарда рублей при утвержденном объёме дефицита в сумме 158,79 миллиарда рублей. При этом по распределительной части обязательного пенсионного страхования сложился дефицит 147,4 миллиарда рублей. В целом по доходам бюджет исполнен в сумме 16830,72 миллиарда рублей, по расходам - 16275,8 миллиардов рублей.
Как отметили в социальном комитете Совфеда, общая численность пенсионеров на конец 2024 года составила 41,17 миллиона человек, что на 64,4 тысячи человек больше, чем на конец 2023 года, из них пенсии по старости получают 33,4 миллиона человек.
В комитете добавили, что все обязательства перед пенсионерами и получателями соцвыплат в 2024 году выполнены в полном объёме, а индексация выплат осуществлена в установленные законодательством сроки.
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