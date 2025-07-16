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Венгрия не поддержала проект бюджета ЕС, где 25% предназначено Украине

Венгрия не поддержала проект бюджета ЕС, где 25% предназначено Украине - 16.07.2025, ПРАЙМ

Венгрия не поддержала проект бюджета ЕС, где 25% предназначено Украине

Венгрия не поддерживает проект нового бюджета Евросоюза, который предполагает выделение почти 280 миллиардов евро, то есть четверти всего бюджета, Украине,... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T22:34+0300

2025-07-16T22:34+0300

2025-07-16T22:34+0300

мировая экономика

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БУДАПЕШТ, 16 июл - ПРАЙМ. Венгрия не поддерживает проект нового бюджета Евросоюза, который предполагает выделение почти 280 миллиардов евро, то есть четверти всего бюджета, Украине, Будапешт рассчитывает на дебаты и изменения бюджетных планов, поскольку проект может быть принят только единогласно, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Проект семилетнего бюджета ЕС, который ЕК представляет сегодня, неприемлем для Венгрии, и, я бы добавил, для Европы. Это явно проукраинский бюджет. Мы видим, что в этом бюджете есть пункты, в соответствии с которыми деньги забирают у стран-членов, более того, из самых важных - на сплочение и сельскохозяйственные субсидии - и хотят направить их Украине. Специально для Украины предусмотрены 88 миллиардов евро, а ещё 190 миллиардов – на вступление в ЕС... Это примерно четверть бюджета", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Он подчеркнул, что венгерское правительство не может поддержать проект бюджета без радикальных изменений. "Конечно, начнётся длительный переговорный процесс. Никто не питает иллюзий относительно того, что этот бюджет может быть принят в течение следующих 10 месяцев. Если я правильно понимаю, Еврокомиссия планирует принять этот проект бюджета во второй половине 2026 года. Таким образом, это даёт государствам-членам возможность выразить протест, бюджет может быть принят только единогласно", - объяснил Гуйяш. По его словам, венгерское правительство поддерживает недовольство европейских фермеров, которые протестуют против снижения субсидий, и осуждает планы брюссельской администрации расширить штат еще на 2,5 тысячи человек, увеличив чиновникам зарплаты. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представит свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на период с 2028 по 2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Новый долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы может включать 88 миллиардов евро для помощи Украине, пишет издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект документа. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе еще до вступления Украины в Евросоюз хотят запланировать в бюджете на следующие семь лет сотни миллиардов евро на финансирование Киева, Венгрия выступает против. Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

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мировая экономика, украина, венгрия, киев, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, ес, ек, politico