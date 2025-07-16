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Трамп обсудил с конгрессменами возможность увольнения Пауэлла - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп обсудил с конгрессменами возможность увольнения Пауэлла
Трамп обсудил с конгрессменами возможность увольнения Пауэлла - 16.07.2025, ПРАЙМ
Трамп обсудил с конгрессменами возможность увольнения Пауэлла
Президент США Дональд Трамп обсудил с конгрессменами-республиканцами возможность увольнения главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сообщил CBS со... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T18:54+0300
2025-07-16T19:41+0300
общество
мировая экономика
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обсудил с конгрессменами-республиканцами возможность увольнения главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сообщил CBS со ссылкой на источники.Как передает телеканал, во вторник вечером Трамп встретился в Овальном кабинете с группой республиканцев из палаты представителей и задал им вопрос о том, следует ли уволить Пауэлла. По словам источников канала, участники встречи высказали свое одобрение. Некоторые источники отметили, что Трамп дал понять, что он намерен это сделать.Тем не менее, согласно источникам телеканала в администрации, несмотря на то, что президент в публичных и частных разговорах обсуждает возможность увольнения Пауэлла по уважительным причинам, Белый дом пока не выработал правового обоснования для подобного шага.Позднее глава государства, выступая перед журналистами в Белом доме подтвердил, что обсуждал с конгрессменами-республиканцами возможность увольнения Пауэлла. При этом он добавил, что не планирует этого делать."Я поднял эту тему и спросил их мнение. Почти все сказали, что мне стоит это сделать. &lt;...&gt; Мы не собираемся ничего предпринимать", — сказал Трамп.Президент неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо бы сказалась на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
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общество , мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл, cbs
Общество , Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, CBS
18:54 16.07.2025 (обновлено: 19:41 16.07.2025)
 
Трамп обсудил с конгрессменами возможность увольнения Пауэлла

CBS: Трамп обсудил с республиканцами возможность увольнения главы ФРС Пауэлла

© Фото : Federal ReserveПредседатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© Фото : Federal Reserve
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ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обсудил с конгрессменами-республиканцами возможность увольнения главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сообщил CBS со ссылкой на источники.
Как передает телеканал, во вторник вечером Трамп встретился в Овальном кабинете с группой республиканцев из палаты представителей и задал им вопрос о том, следует ли уволить Пауэлла. По словам источников канала, участники встречи высказали свое одобрение. Некоторые источники отметили, что Трамп дал понять, что он намерен это сделать.
Тем не менее, согласно источникам телеканала в администрации, несмотря на то, что президент в публичных и частных разговорах обсуждает возможность увольнения Пауэлла по уважительным причинам, Белый дом пока не выработал правового обоснования для подобного шага.
Позднее глава государства, выступая перед журналистами в Белом доме подтвердил, что обсуждал с конгрессменами-республиканцами возможность увольнения Пауэлла. При этом он добавил, что не планирует этого делать.
"Я поднял эту тему и спросил их мнение. Почти все сказали, что мне стоит это сделать. <...> Мы не собираемся ничего предпринимать", — сказал Трамп.
Президент неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо бы сказалась на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
%Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
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ОбществоМировая экономикаСШАДональд ТрампДжером ПауэллCBS
 
 
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