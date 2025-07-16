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Трамп обсудил с конгрессменами возможность увольнения Пауэлла

Трамп обсудил с конгрессменами возможность увольнения Пауэлла - 16.07.2025, ПРАЙМ

Трамп обсудил с конгрессменами возможность увольнения Пауэлла

Президент США Дональд Трамп обсудил с конгрессменами-республиканцами возможность увольнения главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сообщил CBS со... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T18:54+0300

2025-07-16T18:54+0300

2025-07-16T19:41+0300

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ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обсудил с конгрессменами-республиканцами возможность увольнения главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сообщил CBS со ссылкой на источники.Как передает телеканал, во вторник вечером Трамп встретился в Овальном кабинете с группой республиканцев из палаты представителей и задал им вопрос о том, следует ли уволить Пауэлла. По словам источников канала, участники встречи высказали свое одобрение. Некоторые источники отметили, что Трамп дал понять, что он намерен это сделать.Тем не менее, согласно источникам телеканала в администрации, несмотря на то, что президент в публичных и частных разговорах обсуждает возможность увольнения Пауэлла по уважительным причинам, Белый дом пока не выработал правового обоснования для подобного шага.Позднее глава государства, выступая перед журналистами в Белом доме подтвердил, что обсуждал с конгрессменами-республиканцами возможность увольнения Пауэлла. При этом он добавил, что не планирует этого делать."Я поднял эту тему и спросил их мнение. Почти все сказали, что мне стоит это сделать. <...> Мы не собираемся ничего предпринимать", — сказал Трамп.Президент неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо бы сказалась на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.

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общество , мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл, cbs