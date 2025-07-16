https://1prime.ru/20250716/chernyshov-859532095.html
Чернышов предложил ввести "учительский капитал" для учителей
Чернышов предложил ввести "учительский капитал" для учителей - 16.07.2025, ПРАЙМ
Чернышов предложил ввести "учительский капитал" для учителей
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести программу "учительский капитал", в... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T02:02+0300
2025-07-16T02:02+0300
2025-07-16T02:02+0300
общество
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859532095.jpg?1752620555
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести программу "учительский капитал", в соответствии с которой учителям, проработавшим более десяти лет, будут выдаваться сертификаты в размере одного миллиона рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть возможность проработки и введения федеральной программы поддержки педагогов - "Учительский капитал", по аналогии с успешно зарекомендовавшей себя программой "Материнский капитал", - сказано в документе.
Инициативой предлагается, чтобы сертификат в размере одного миллиона рублей назначался учителям, проработавшим не менее десяти лет в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях на полную ставку.
"Средства сертификата могли бы быть направлены на погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос по ипотеке, на образование (собственное повышение квалификации, переподготовкую или образование детей), а также на формирование пенсионных накоплений (добровольные пенсионные взносы)", - считает вице-спикер Госдумы.
Отмечается, что ожидаемый эффект от программы включает стимулирование притока молодых специалистов в школы за счет понятной долгосрочной перспективы существенной финансовой поддержки; снижение оттока опытных кадров через предоставление значимой "социальной награды" за преданность профессии и длительный стаж; повышение социального статуса и престижа профессии учителя в обществе; улучшение жилищных условий педагогов; а также инвестиции в непрерывное образование учителей и образование их детей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , госдума
Чернышов предложил ввести "учительский капитал" для учителей
Чернышов предложил Голиковой ввести программу "учительский капитал" для учителей
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести программу "учительский капитал", в соответствии с которой учителям, проработавшим более десяти лет, будут выдаваться сертификаты в размере одного миллиона рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть возможность проработки и введения федеральной программы поддержки педагогов - "Учительский капитал", по аналогии с успешно зарекомендовавшей себя программой "Материнский капитал", - сказано в документе.
Инициативой предлагается, чтобы сертификат в размере одного миллиона рублей назначался учителям, проработавшим не менее десяти лет в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях на полную ставку.
"Средства сертификата могли бы быть направлены на погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос по ипотеке, на образование (собственное повышение квалификации, переподготовкую или образование детей), а также на формирование пенсионных накоплений (добровольные пенсионные взносы)", - считает вице-спикер Госдумы.
Отмечается, что ожидаемый эффект от программы включает стимулирование притока молодых специалистов в школы за счет понятной долгосрочной перспективы существенной финансовой поддержки; снижение оттока опытных кадров через предоставление значимой "социальной награды" за преданность профессии и длительный стаж; повышение социального статуса и престижа профессии учителя в обществе; улучшение жилищных условий педагогов; а также инвестиции в непрерывное образование учителей и образование их детей.