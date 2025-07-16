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Дания способствует выходу ВПК Украины на рынки Европы, заявил посол России

Дания способствует выходу ВПК Украины на рынки Европы, заявил посол России - 16.07.2025, ПРАЙМ

Дания способствует выходу ВПК Украины на рынки Европы, заявил посол России

Дания способствует выходу ВПК Украины на рынки Европы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгаген Владимир Барбин. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T08:06+0300

2025-07-16T08:06+0300

2025-07-16T08:06+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Дания способствует выходу ВПК Украины на рынки Европы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгаген Владимир Барбин. Дания и Украина 4 июля подписали соглашение, которое позволит украинским оборонным компаниям открыть производство на территории Дании. "Соглашение о возможности производства украинскими предприятиями вооружений на территории Дании открывает для Украины европейский рынок вооружений, является шагом по подключению украинской военной промышленности к интеграционным процессам ЕС и призвано способствовать притоку западных инвестиций в производство Украиной вооружений", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что Копенгаген, в частности, выделил на реализацию этого соглашения с Украиной свыше 75 миллионов долларов.

https://1prime.ru/20250715/daniya-859491833.html

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общество , украина, дания, европа, ес