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Договоры ЕС не позволяют закупать оружие США для Украины, заявили в ЕК - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Договоры ЕС не позволяют закупать оружие США для Украины, заявили в ЕК
Договоры ЕС не позволяют закупать оружие США для Украины, заявили в ЕК - 16.07.2025, ПРАЙМ
Договоры ЕС не позволяют закупать оружие США для Украины, заявили в ЕК
Договоры Евросоюза не позволяют использовать средства ЕС для закупки вооружения США для Украины, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T15:19+0300
2025-07-16T15:19+0300
вооружения
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Договоры Евросоюза не позволяют использовать средства ЕС для закупки вооружения США для Украины, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс агентству Блумберг. Как отметило Блумберг, Кубилюс предположил, что затраты Европейского союза на оборону будут в 40 раз меньше национальных затрат на оборону каждого государства-члена интеграционного объединения в течение нового бюджетного периода с 2028 по 2034 годы. "Договоры блока (Евросоюза - ред.) не позволяют использовать средства ЕС для закупки вооружения США для Украины", - привело агентство слова еврокомиссара. Блумберг добавило со ссылкой на Кубилюса, что страны-участницы Европейского союза можно "убедить" использовать программу заемов на 150 миллиардов евро для совместных закупок вооружения, что может освободить финансы самих государств для покупок оружия у Штатов. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представит свое предложение по размерам и статьям расходов нового многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на период с 2028 по 2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Новый долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы может включать 88 миллиардов евро для помощи Украине, сообщало ранее издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект документа. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите блока в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
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общество , украина, сша, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, ес, нато, politico
Вооружения, Общество , УКРАИНА, США, Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, НАТО, Politico
15:19 16.07.2025
 
Договоры ЕС не позволяют закупать оружие США для Украины, заявили в ЕК

Еврокомиссар Кубилюс: договоры ЕС не позволяют закупать оружие США для Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Договоры Евросоюза не позволяют использовать средства ЕС для закупки вооружения США для Украины, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс агентству Блумберг.
Как отметило Блумберг, Кубилюс предположил, что затраты Европейского союза на оборону будут в 40 раз меньше национальных затрат на оборону каждого государства-члена интеграционного объединения в течение нового бюджетного периода с 2028 по 2034 годы.
"Договоры блока (Евросоюза - ред.) не позволяют использовать средства ЕС для закупки вооружения США для Украины", - привело агентство слова еврокомиссара.
Блумберг добавило со ссылкой на Кубилюса, что страны-участницы Европейского союза можно "убедить" использовать программу заемов на 150 миллиардов евро для совместных закупок вооружения, что может освободить финансы самих государств для покупок оружия у Штатов.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представит свое предложение по размерам и статьям расходов нового многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на период с 2028 по 2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Новый долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы может включать 88 миллиардов евро для помощи Украине, сообщало ранее издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект документа.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите блока в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
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ВооруженияОбществоУКРАИНАСШАСергей ЛавровУрсула фон дер ЛяйенЕСНАТОPolitico
 
 
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