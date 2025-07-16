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Доллар слабо дешевеет на неопределенности вокруг макроэкономики США

Доллар слабо дешевеет на неопределенности вокруг макроэкономики США - 16.07.2025, ПРАЙМ

Доллар слабо дешевеет на неопределенности вокруг макроэкономики США

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в среду утром слабо снижается на фоне неопределенности вокруг денежно-кредитной... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T08:53+0300

2025-07-16T08:53+0300

2025-07-16T08:53+0300

экономика

сша

morgan stanley

рынок

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в среду утром слабо снижается на фоне неопределенности вокруг денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и макроэкономики страны, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 8.41 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1616 доллара с 1,1602 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 148,88 иены с уровня прошлого закрытия в 148,9 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,09% - до 98,55 пункта. "Возросшая неопределенность вокруг пошлин и продление срока торговых переговоров до 1 августа указывают на то, что ФРС потребуется еще несколько месяцев данных, прежде чем снизить базовую ставку", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ Bank. Также ранее в среду аналитики Morgan Stanley в ежедневном обзоре, который цитирует Рейтер, сообщили, что инфляция в США начинает "демонстрировать признаки давления пошлин". Они добавили, что участники рынка "настроены на то, что ФРС будет дольше удерживать уровень ставки". При этом традиционно стоимость национальной валюты растет при жесткой денежно-кредитной политике и снижается - при мягкой. Во вторник стало известно, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 2,7% с майских 2,4% в годовом выражении, достигнув максимума с февраля. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после роста на 0,1% в мае. Показатели совпали с прогнозами аналитиков. Рынки следят за данными, поскольку они могут дать подсказку относительно дальнейших действий ФРС. Слабая макростатистика, указывающая на замедление экономики, может привести к более позднему снижению базовой ставки регулятором. По данным CME Group, порядка 45% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.

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сша, morgan stanley, рынок