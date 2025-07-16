https://1prime.ru/20250716/dollar--859567971.html
Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене после выхода данных по США
Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене после выхода данных по США - 16.07.2025, ПРАЙМ
Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене после выхода данных по США
Стоимость доллара растет по отношению к евро и слабо снижается к иене в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T17:16+0300
2025-07-16T17:16+0300
2025-07-16T17:16+0300
экономика
сша
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/84/827008474_0:255:3077:1985_1920x0_80_0_0_49cede81e1d04e98f421550582e34775.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и слабо снижается к иене в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 16.59 мск курс евро к доллару опускался до 1,1574 доллара с 1,1602 доллара за евро. Курс доллара к иене - до 148,82 иены с уровня прошлого закрытия в 148,9 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2% - до 98,84 пункта. Цены производителей в США не изменились в июне в месячном выражении, в то время как ожидался рост на 0,2%. В годовом выражении показатель увеличился также меньше прогноза - на 2,3%. Кроме того, объем промышленного производства в стране за прошедший месяц вырос на 0,3% по отношению к маю, в то время как ожидался рост на 0,1%. Позднее в среду также будет опубликована "Бежевая книга" - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.
https://1prime.ru/20250716/evro-859548586.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/84/827008474_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e07943d5503a2702646461a2c6a9267f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, рынок
Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене после выхода данных по США
Доллар дешевеет к евро и слабо снижается к иене на новостях из США
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и слабо снижается к иене в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.59 мск курс евро к доллару опускался до 1,1574 доллара с 1,1602 доллара за евро. Курс доллара к иене - до 148,82 иены с уровня прошлого закрытия в 148,9 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2% - до 98,84 пункта.
Цены производителей в США не изменились в июне в месячном выражении, в то время как ожидался рост на 0,2%. В годовом выражении показатель увеличился также меньше прогноза - на 2,3%.
Кроме того, объем промышленного производства в стране за прошедший месяц вырос на 0,3% по отношению к маю, в то время как ожидался рост на 0,1%.
Позднее в среду также будет опубликована "Бежевая книга" - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.
Евро дорожает к доллару после публикации статистики из Европы