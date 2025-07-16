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Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене после выхода данных по США - 16.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250716/dollar--859567971.html
Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене после выхода данных по США
Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене после выхода данных по США - 16.07.2025, ПРАЙМ
Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене после выхода данных по США
Стоимость доллара растет по отношению к евро и слабо снижается к иене в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T17:16+0300
2025-07-16T17:16+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и слабо снижается к иене в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 16.59 мск курс евро к доллару опускался до 1,1574 доллара с 1,1602 доллара за евро. Курс доллара к иене - до 148,82 иены с уровня прошлого закрытия в 148,9 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2% - до 98,84 пункта. Цены производителей в США не изменились в июне в месячном выражении, в то время как ожидался рост на 0,2%. В годовом выражении показатель увеличился также меньше прогноза - на 2,3%. Кроме того, объем промышленного производства в стране за прошедший месяц вырос на 0,3% по отношению к маю, в то время как ожидался рост на 0,1%. Позднее в среду также будет опубликована "Бежевая книга" - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.
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сша, рынок
Экономика, США, Рынок
17:16 16.07.2025
 
Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене после выхода данных по США

Доллар дешевеет к евро и слабо снижается к иене на новостях из США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и слабо снижается к иене в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.59 мск курс евро к доллару опускался до 1,1574 доллара с 1,1602 доллара за евро. Курс доллара к иене - до 148,82 иены с уровня прошлого закрытия в 148,9 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2% - до 98,84 пункта.
Цены производителей в США не изменились в июне в месячном выражении, в то время как ожидался рост на 0,2%. В годовом выражении показатель увеличился также меньше прогноза - на 2,3%.
Кроме того, объем промышленного производства в стране за прошедший месяц вырос на 0,3% по отношению к маю, в то время как ожидался рост на 0,1%.
Позднее в среду также будет опубликована "Бежевая книга" - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.
*Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Евро дорожает к доллару после публикации статистики из Европы
12:31
 
ЭкономикаСШАРынок
 
 
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