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Суд принял к рассмотрению иск компании группы "Домодедово" к Captum Limited

Суд принял к рассмотрению иск компании группы "Домодедово" к Captum Limited - 16.07.2025, ПРАЙМ

Суд принял к рассмотрению иск компании группы "Домодедово" к Captum Limited

Арбитражный суд Калининградской области принял к рассмотрению иск МКООО (международная компания общество с ограниченной ответственностью) "Эрпорт менеджмент... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T15:41+0300

2025-07-16T15:41+0300

2025-07-16T15:41+0300

рф

аэропорт домодедово

бизнес

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КАЛИНИНГРАД, 16 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Калининградской области принял к рассмотрению иск МКООО (международная компания общество с ограниченной ответственностью) "Эрпорт менеджмент компани лимитед", которая входит в группу компаний аэропорта "Домодедово", к кипрской компании Captum Limited о взыскании долга в размере более 500 миллионов рублей. Как следует из картотеки суда, заявление принято и рассмотрено 14 июля, истец требует взыскать с ответчика 500 миллионов 639 537,98 рублей долга по договору процентного займа, процентов за пользование чужими денежными средствами. "Исковое заявление принять, возбудить производство по делу... Назначить дело к судебному разбирательству в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 12 августа 2025 года", - сообщается в картотеке. Суд предлагает истцу самостоятельно известить иностранного ответчика о принятии искового заявления к производству, о времени и месте заседания, доказательства извещения представить в суд до 7 августа 2025 года. Суд обращает внимание ответчика на то, что при не предоставлении отзыва на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам. В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены ООО "Дом-инвест", ООО "Форум-инвест" и ООО "Мера-инвест". Из документов суда также следует, что по ходатайству МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", принят ряд обеспечительных мер иска. "Заявление МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед" ... о принятии обеспечительных мер удовлетворить", - говорится в определении суда. Суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество ООО "Дом-инвест", "Форум-инвест" и "Мера-инвеста" за исключением денежных средств, предназначенных для проведения расчетов с поставщиками, подрядчиками, арендодателями и арендополучателями, иными контрагентами по договорам, направленным на обеспечение непрерывности хозяйственной деятельности, заключенным до принятия обеспечительных мер, а также после их принятия с учетом установленных обеспечительными мерами обременений, осуществления платежей на счета, открытые на территории РФ. Руководителям компаний запрещено совершать ряд корпоративных действий - в частности, размещать дополнительные акции, увеличивать их номинальную стоимость, выплачивать дивиденды и вознаграждения членам совета директоров, а также, предпринимать иные любые действия (в том числе совершать сделки), направленные на вывод денежных средств и иного имущества. Исполнительные листы для обеспечения обеспечительных мер Арбитражный суд выдал 15 июля.

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рф, аэропорт домодедово, бизнес