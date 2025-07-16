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Суд принял к рассмотрению иск компании группы "Домодедово" к Captum Limited - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Суд принял к рассмотрению иск компании группы "Домодедово" к Captum Limited
Суд принял к рассмотрению иск компании группы "Домодедово" к Captum Limited - 16.07.2025, ПРАЙМ
Суд принял к рассмотрению иск компании группы "Домодедово" к Captum Limited
Арбитражный суд Калининградской области принял к рассмотрению иск МКООО (международная компания общество с ограниченной ответственностью) "Эрпорт менеджмент... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T15:41+0300
2025-07-16T15:41+0300
рф
аэропорт домодедово
бизнес
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КАЛИНИНГРАД, 16 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Калининградской области принял к рассмотрению иск МКООО (международная компания общество с ограниченной ответственностью) "Эрпорт менеджмент компани лимитед", которая входит в группу компаний аэропорта "Домодедово", к кипрской компании Captum Limited о взыскании долга в размере более 500 миллионов рублей. Как следует из картотеки суда, заявление принято и рассмотрено 14 июля, истец требует взыскать с ответчика 500 миллионов 639 537,98 рублей долга по договору процентного займа, процентов за пользование чужими денежными средствами. "Исковое заявление принять, возбудить производство по делу... Назначить дело к судебному разбирательству в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 12 августа 2025 года", - сообщается в картотеке. Суд предлагает истцу самостоятельно известить иностранного ответчика о принятии искового заявления к производству, о времени и месте заседания, доказательства извещения представить в суд до 7 августа 2025 года. Суд обращает внимание ответчика на то, что при не предоставлении отзыва на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам. В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены ООО "Дом-инвест", ООО "Форум-инвест" и ООО "Мера-инвест". Из документов суда также следует, что по ходатайству МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", принят ряд обеспечительных мер иска. "Заявление МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед" ... о принятии обеспечительных мер удовлетворить", - говорится в определении суда. Суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество ООО "Дом-инвест", "Форум-инвест" и "Мера-инвеста" за исключением денежных средств, предназначенных для проведения расчетов с поставщиками, подрядчиками, арендодателями и арендополучателями, иными контрагентами по договорам, направленным на обеспечение непрерывности хозяйственной деятельности, заключенным до принятия обеспечительных мер, а также после их принятия с учетом установленных обеспечительными мерами обременений, осуществления платежей на счета, открытые на территории РФ. Руководителям компаний запрещено совершать ряд корпоративных действий - в частности, размещать дополнительные акции, увеличивать их номинальную стоимость, выплачивать дивиденды и вознаграждения членам совета директоров, а также, предпринимать иные любые действия (в том числе совершать сделки), направленные на вывод денежных средств и иного имущества. Исполнительные листы для обеспечения обеспечительных мер Арбитражный суд выдал 15 июля.
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рф, аэропорт домодедово, бизнес
РФ, аэропорт Домодедово, Бизнес
15:41 16.07.2025
 
Суд принял к рассмотрению иск компании группы "Домодедово" к Captum Limited

Суд принял к рассмотрению иск в 500 млн руб компании группы "Домодедово" к Captum Limited

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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КАЛИНИНГРАД, 16 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Калининградской области принял к рассмотрению иск МКООО (международная компания общество с ограниченной ответственностью) "Эрпорт менеджмент компани лимитед", которая входит в группу компаний аэропорта "Домодедово", к кипрской компании Captum Limited о взыскании долга в размере более 500 миллионов рублей.
Как следует из картотеки суда, заявление принято и рассмотрено 14 июля, истец требует взыскать с ответчика 500 миллионов 639 537,98 рублей долга по договору процентного займа, процентов за пользование чужими денежными средствами.
"Исковое заявление принять, возбудить производство по делу... Назначить дело к судебному разбирательству в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 12 августа 2025 года", - сообщается в картотеке.
Суд предлагает истцу самостоятельно известить иностранного ответчика о принятии искового заявления к производству, о времени и месте заседания, доказательства извещения представить в суд до 7 августа 2025 года. Суд обращает внимание ответчика на то, что при не предоставлении отзыва на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.
В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены ООО "Дом-инвест", ООО "Форум-инвест" и ООО "Мера-инвест".
Из документов суда также следует, что по ходатайству МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", принят ряд обеспечительных мер иска.
"Заявление МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед" ... о принятии обеспечительных мер удовлетворить", - говорится в определении суда.
Суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество ООО "Дом-инвест", "Форум-инвест" и "Мера-инвеста" за исключением денежных средств, предназначенных для проведения расчетов с поставщиками, подрядчиками, арендодателями и арендополучателями, иными контрагентами по договорам, направленным на обеспечение непрерывности хозяйственной деятельности, заключенным до принятия обеспечительных мер, а также после их принятия с учетом установленных обеспечительными мерами обременений, осуществления платежей на счета, открытые на территории РФ. Руководителям компаний запрещено совершать ряд корпоративных действий - в частности, размещать дополнительные акции, увеличивать их номинальную стоимость, выплачивать дивиденды и вознаграждения членам совета директоров, а также, предпринимать иные любые действия (в том числе совершать сделки), направленные на вывод денежных средств и иного имущества.
Исполнительные листы для обеспечения обеспечительных мер Арбитражный суд выдал 15 июля.
*Аэропорт «Домодедово» - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
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