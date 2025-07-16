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Новостройки в России в I полугодии подорожали на 3%

Новостройки в России в I полугодии подорожали на 3% - 16.07.2025, ПРАЙМ

Новостройки в России в I полугодии подорожали на 3%

Новостройки по итогам первого полугодия 2025 года в среднем подорожали на 3%, что ниже инфляции, подсчитали в госкомпании "Дом.РФ". | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T17:56+0300

2025-07-16T17:56+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Новостройки по итогам первого полугодия 2025 года в среднем подорожали на 3%, что ниже инфляции, подсчитали в госкомпании "Дом.РФ". "В июне новостройки подорожали на 0,2%, в январе-июне - на 3% при накопленной инфляции 3,8% с начала года", - указывается в сообщении. В нем уточняется, что с начала года в 60 из 68 отслеживаемых компанией регионах цены на новостройки выросли. При этом в Москве темпы роста цен почти в 2,5 раза опережают общероссийские значения (чуть более 7%), когда в Санкт-Петербурге (+2%), наоборот, отстают. Согласно статистике "Дом.РФ", сильнее всего цены выросли в Севастополе (+14% за шесть месяцев), в Курской (+12%) и Курганской (+8%) областях. Наибольшее снижение отмечено в Хакасии (-3%), а также в Хабаровском крае (почти на 2%) и Архангельском области (примерно на 1%). Также в сообщении подчеркивается, что рынок продолжает жить в условиях охлаждения спроса. В мае-июне объем продаж квартир по договорам участия в долевом строительстве составил 1,7 миллиона квадратных метров, что примерно в два раза меньше, чем в прошлом году.

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