Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новостройки в России в I полугодии подорожали на 3% - 16.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250716/domrf-859569976.html
Новостройки в России в I полугодии подорожали на 3%
Новостройки в России в I полугодии подорожали на 3% - 16.07.2025, ПРАЙМ
Новостройки в России в I полугодии подорожали на 3%
Новостройки по итогам первого полугодия 2025 года в среднем подорожали на 3%, что ниже инфляции, подсчитали в госкомпании "Дом.РФ". | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T17:56+0300
2025-07-16T17:56+0300
экономика
москва
санкт-петербург
севастополь
дом.рф
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569823_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ce360832614bd66bf40c3e3bfb9e959.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Новостройки по итогам первого полугодия 2025 года в среднем подорожали на 3%, что ниже инфляции, подсчитали в госкомпании "Дом.РФ". "В июне новостройки подорожали на 0,2%, в январе-июне - на 3% при накопленной инфляции 3,8% с начала года", - указывается в сообщении. В нем уточняется, что с начала года в 60 из 68 отслеживаемых компанией регионах цены на новостройки выросли. При этом в Москве темпы роста цен почти в 2,5 раза опережают общероссийские значения (чуть более 7%), когда в Санкт-Петербурге (+2%), наоборот, отстают. Согласно статистике "Дом.РФ", сильнее всего цены выросли в Севастополе (+14% за шесть месяцев), в Курской (+12%) и Курганской (+8%) областях. Наибольшее снижение отмечено в Хакасии (-3%), а также в Хабаровском крае (почти на 2%) и Архангельском области (примерно на 1%). Также в сообщении подчеркивается, что рынок продолжает жить в условиях охлаждения спроса. В мае-июне объем продаж квартир по договорам участия в долевом строительстве составил 1,7 миллиона квадратных метров, что примерно в два раза меньше, чем в прошлом году.
https://1prime.ru/20250626/nedvizhimost-858917269.html
москва
санкт-петербург
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569823_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90932aa9ef2cc6b728d2fbddbcdc93b9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, санкт-петербург, севастополь, дом.рф, недвижимость
Экономика, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СЕВАСТОПОЛЬ, Дом.РФ, Недвижимость
17:56 16.07.2025
 
Новостройки в России в I полугодии подорожали на 3%

"Дом.РФ": новостройки в России в I полугодии подорожали на 3%

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Новостройки по итогам первого полугодия 2025 года в среднем подорожали на 3%, что ниже инфляции, подсчитали в госкомпании "Дом.РФ".
"В июне новостройки подорожали на 0,2%, в январе-июне - на 3% при накопленной инфляции 3,8% с начала года", - указывается в сообщении.
В нем уточняется, что с начала года в 60 из 68 отслеживаемых компанией регионах цены на новостройки выросли. При этом в Москве темпы роста цен почти в 2,5 раза опережают общероссийские значения (чуть более 7%), когда в Санкт-Петербурге (+2%), наоборот, отстают.
Согласно статистике "Дом.РФ", сильнее всего цены выросли в Севастополе (+14% за шесть месяцев), в Курской (+12%) и Курганской (+8%) областях. Наибольшее снижение отмечено в Хакасии (-3%), а также в Хабаровском крае (почти на 2%) и Архангельском области (примерно на 1%).
Также в сообщении подчеркивается, что рынок продолжает жить в условиях охлаждения спроса. В мае-июне объем продаж квартир по договорам участия в долевом строительстве составил 1,7 миллиона квадратных метров, что примерно в два раза меньше, чем в прошлом году.
Жилье в Москве
Цены на новостройки в российских городах-миллионниках снизились в июне
26 июня, 09:52
 
ЭкономикаМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСЕВАСТОПОЛЬДом.РФНедвижимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала