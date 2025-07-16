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СМИ: ЕК ведет споры о бюджете ЕС на 2028-2034 годы - 16.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: ЕК ведет споры о бюджете ЕС на 2028-2034 годы
СМИ: ЕК ведет споры о бюджете ЕС на 2028-2034 годы - 16.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕК ведет споры о бюджете ЕС на 2028-2034 годы
Еврокомиссия ведет споры о размере нового долгосрочного бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, предположительно, он составит 1,717 триллиона евро, сообщает... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T01:41+0300
2025-07-16T01:41+0300
общество
украина
урсула фон дер ляйен
ес
politico
ек
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия ведет споры о размере нового долгосрочного бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, предположительно, он составит 1,717 триллиона евро, сообщает издание Politico со ссылкой на соответствующий документ, оказавшийся в его распоряжении. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в среду представит свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета ЕС (MFF) на период с 2028 по 2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". "Еврокомиссия сосредотачивается на предложении по централизованному бюджету на семилетний период с 2028 года в размере 1,717 триллиона евро на фоне споров по поводу окончательной цифры, вспыхнувших во вторник вечером", - говорится в публикации. Указанную сумму подтвердили изданию несколько неназванных чиновников и дипломатов ЕС, однако она еще не является окончательной. Politico добавляет, что финальный план бюджета опубликуют 16 июля после того, как его дополнительно обсудят еврокомиссары. Агентство Блумберг 9 июля передавало, что Евросоюз может включить в проект своего нового бюджета 100 миллиардов евро для помощи Украине, они, предположительно, войдут в специальный фонд.
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общество , украина, урсула фон дер ляйен, ес, politico, ек
Общество , УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Politico, ЕК
01:41 16.07.2025
 
СМИ: ЕК ведет споры о бюджете ЕС на 2028-2034 годы

Politico: ЕК ведет споры о размере нового бюджета ЕС на 2028-2034 годы

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия ведет споры о размере нового долгосрочного бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, предположительно, он составит 1,717 триллиона евро, сообщает издание Politico со ссылкой на соответствующий документ, оказавшийся в его распоряжении.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в среду представит свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета ЕС (MFF) на период с 2028 по 2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным".
"Еврокомиссия сосредотачивается на предложении по централизованному бюджету на семилетний период с 2028 года в размере 1,717 триллиона евро на фоне споров по поводу окончательной цифры, вспыхнувших во вторник вечером", - говорится в публикации.
Указанную сумму подтвердили изданию несколько неназванных чиновников и дипломатов ЕС, однако она еще не является окончательной.
Politico добавляет, что финальный план бюджета опубликуют 16 июля после того, как его дополнительно обсудят еврокомиссары.
Агентство Блумберг 9 июля передавало, что Евросоюз может включить в проект своего нового бюджета 100 миллиардов евро для помощи Украине, они, предположительно, войдут в специальный фонд.
 
ОбществоУКРАИНАУрсула фон дер ЛяйенЕСPoliticoЕК
 
 
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