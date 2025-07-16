https://1prime.ru/20250716/eks-sovetnik-859533488.html
Экс-советник Пентагона заявил об изоляции США
Экс-советник Пентагона заявил об изоляции США - 16.07.2025, ПРАЙМ
Экс-советник Пентагона заявил об изоляции США
Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор полагает, что Соединенные Штаты оказываются в изоляции, поскольку некоторые | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T04:27+0300
2025-07-16T04:27+0300
2025-07-16T04:27+0300
общество
китай
сша
япония
дуглас макгрегор
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859533488.jpg?1752629241
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор полагает, что Соединенные Штаты оказываются в изоляции, поскольку некоторые страны отходят от доллара, предпочитая торговать между собой в национальных валютах.
"Некоторые страны теперь ведут бизнес друг с другом в своей собственной валюте. Япония и Китай, Россия и Китай, Иран и Китай - это неважно. Они отходят от доллара, и Америка оказывается в изоляции!", - написал Макгрегор в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах. На этом фоне после вступления в должность президента США Дональд Трамп начла угрожать БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Позднее Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. Он заявил, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.
китай
сша
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , китай, сша, япония, дуглас макгрегор, дональд трамп
Общество , КИТАЙ, США, ЯПОНИЯ, Дуглас Макгрегор, Дональд Трамп
Экс-советник Пентагона заявил об изоляции США
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США оказываются в изоляции
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор полагает, что Соединенные Штаты оказываются в изоляции, поскольку некоторые страны отходят от доллара, предпочитая торговать между собой в национальных валютах.
"Некоторые страны теперь ведут бизнес друг с другом в своей собственной валюте. Япония и Китай, Россия и Китай, Иран и Китай - это неважно. Они отходят от доллара, и Америка оказывается в изоляции!", - написал Макгрегор в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах. На этом фоне после вступления в должность президента США Дональд Трамп начла угрожать БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Позднее Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. Он заявил, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.