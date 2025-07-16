https://1prime.ru/20250716/elektrosnabzhenie-859535827.html
Электроснабжение в Иркутской области восстановят к 15.00 мск
Электроснабжение в Иркутской области восстановят к 15.00 мск - 16.07.2025, ПРАЙМ
Электроснабжение в Иркутской области восстановят к 15.00 мск
Электроснабжение в населенных пунктах, где вечером во вторник из-за ливня и шквалистого ветра произошли отключения, планируется восстановить к 15.00 (10.00... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T07:31+0300
2025-07-16T07:31+0300
2025-07-16T07:31+0300
общество
иркутск
иркутская область
приангарье
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ИРКУТСК, 16 июл - ПРАЙМ. Электроснабжение в населенных пунктах, где вечером во вторник из-за ливня и шквалистого ветра произошли отключения, планируется восстановить к 15.00 (10.00 мск), сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Вечером во вторник в ряде северных и южных районах Приангарья прошли ливневые дожди, грозы. Усиление ветра до 22 метров в секунду фиксировали в Шелеховском, Иркутском и Жигаловском районах. В результате прохождения штормового фронта отключение электроснабжения произошло в 12 населенных пунктах, в том числе в Иркутске. Без электричества остались более 4 тысяч домов, где проживают 21 тысяча человек. Ветром были повалены деревья и опоры в Иркутске и Шелехово. На утро среды без электроснабжения остаются дома в Иркутске, деревне Старая Ясачная, поселке Луговский Мамско-Чуйского района и ряде садоводческих товариществ.
"Пострадавших среди населения нет, повреждений зданий и строений нет. Для проведения восстановительных работ задействованы аварийно-восстановительные бригады ОГУЭП "Облкоммунэнерго" и "ИЭСК", Дорожной службы Иркутской области. Планируемое время восстановления электроснабжения 15.00 (10.00 мск) 16 июля", - написал Кобзев в Telegram-канале.
По прогнозу синоптиков по области в ближайшие дни местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, порывистый ветер.
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общество , иркутск, иркутская область, приангарье
Общество , Иркутск, Иркутская область, ПРИАНГАРЬЕ
Электроснабжение в Иркутской области восстановят к 15.00 мск
Электроснабжение в населенных пунктах Приангарья восстановят к 15.00 мск
ИРКУТСК, 16 июл - ПРАЙМ. Электроснабжение в населенных пунктах, где вечером во вторник из-за ливня и шквалистого ветра произошли отключения, планируется восстановить к 15.00 (10.00 мск), сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Вечером во вторник в ряде северных и южных районах Приангарья прошли ливневые дожди, грозы. Усиление ветра до 22 метров в секунду фиксировали в Шелеховском, Иркутском и Жигаловском районах. В результате прохождения штормового фронта отключение электроснабжения произошло в 12 населенных пунктах, в том числе в Иркутске. Без электричества остались более 4 тысяч домов, где проживают 21 тысяча человек. Ветром были повалены деревья и опоры в Иркутске и Шелехово. На утро среды без электроснабжения остаются дома в Иркутске, деревне Старая Ясачная, поселке Луговский Мамско-Чуйского района и ряде садоводческих товариществ.
"Пострадавших среди населения нет, повреждений зданий и строений нет. Для проведения восстановительных работ задействованы аварийно-восстановительные бригады ОГУЭП "Облкоммунэнерго" и "ИЭСК", Дорожной службы Иркутской области. Планируемое время восстановления электроснабжения 15.00 (10.00 мск) 16 июля", - написал Кобзев в Telegram-канале.
По прогнозу синоптиков по области в ближайшие дни местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, порывистый ветер.