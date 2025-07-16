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В конгрессе США призвали обнародовать материалы по делу Эпштейна
В конгрессе США призвали обнародовать материалы по делу Эпштейна - 16.07.2025, ПРАЙМ
В конгрессе США призвали обнародовать материалы по делу Эпштейна
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал обнародовать материалы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T09:35+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал обнародовать материалы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна. "Это очень деликатный вопрос, но мы должны все обнародовать и позволить людям самим решать", - заявил Джонсон в интервью популярному блогеру Бенни Джонсону, видео опубликовано на You-Tube канале Майка Джонсона. По его словам, глава минюста и генпрокурор страны Пэм Бонди должна прояснить свои заявления о существовании некоего "списка клиентов" Эпштейна. "Думаю, она говорила о документах, которые, как я понял, лежали у неё на столе. Не знаю, говорила ли она конкретно о списке или о чём-то другом, но ей нужно выступить и объяснить это всем", - заявил он. ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Эптшейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В начале июля Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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сша, нью-йорк, fox news, общество , конгресс сша
Политика, США, Нью-Йорк, Fox News, Общество , Конгресс США
В конгрессе США призвали обнародовать материалы по делу Эпштейна
Спикер палаты представителей США Джонсон призвал обнародовать материалы по делу Эпштейна
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал обнародовать материалы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна.
"Это очень деликатный вопрос, но мы должны все обнародовать и позволить людям самим решать", - заявил Джонсон в интервью популярному блогеру Бенни Джонсону, видео опубликовано на You-Tube канале Майка Джонсона.
По его словам, глава минюста и генпрокурор страны Пэм Бонди должна прояснить свои заявления о существовании некоего "списка клиентов" Эпштейна.
"Думаю, она говорила о документах, которые, как я понял, лежали у неё на столе. Не знаю, говорила ли она конкретно о списке или о чём-то другом, но ей нужно выступить и объяснить это всем", - заявил он.
ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Эптшейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В начале июля Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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