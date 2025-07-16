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Суд ЕС поддержал требование ЕП к Ле Пену о возмещении нецелевых трат

Суд ЕС поддержал требование ЕП к Ле Пену о возмещении нецелевых трат - 16.07.2025, ПРАЙМ

Суд ЕС поддержал требование ЕП к Ле Пену о возмещении нецелевых трат

Суд Евросоюза отклонил иск покойного основателя французской правой партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") Жана-Мари Ле Пена и встал на... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T16:04+0300

2025-07-16T16:04+0300

2025-07-16T16:04+0300

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ПАРИЖ, 16 июл - ПРАЙМ. Суд Евросоюза отклонил иск покойного основателя французской правой партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") Жана-Мари Ле Пена и встал на сторону Европарламента (ЕП), обвинившего политика в неправомерном использовании механизма компенсации расходов евродепутата. В октябре 2024 года стало известно, что Европарламент потребовал с Жана-Мари Ле Пена более 300 тысяч евро за неправомерное использование механизма компенсации расходов евродепутата. В ответ на это политик обратился в Суд ЕС с требованием аннулировать решение. После смерти судебное дело продолжили его дочери в качестве наследниц. "Суд отклоняет иск, составленный господином Ле Пен и его наследницами", - говорится в решении суда. Как отмечает суд, вопреки утверждениям покойного политика, мера Европарламента не противоречит принципам юридической определенности и защиты правомерных ожиданий, а право на справедливый судебный процесс не было нарушено. Ле Пен скончался 7 января в возрасте 96 лет в окружении семьи в медицинском учреждении рядом с Парижем. Он был похоронен 11 января в его родном городе на северо-западе Франции. Ле Пен по образованию юрист, в 28 лет стал самым молодым депутатом парламента, избравшись от партии крайне правого политика Пьера Пужада, поддержавшего коллаборационистское правительство Виши. В 1972 году Ле Пен основал партию "Национальный фронт", имевшую консерваторскую и националистическую идеологию. Он возглавлял её до 2011 года, после чего его сменила его дочь Марин Ле Пен. В 2015 году он был исключен из партии. За свою карьеру он пять раз участвовал в президентских выборах – в 1974, 1988, 1995, 2002 и 2007 годах. В 2002 году Ле Пен вышел во второй тур, что стало сенсацией, но уступил Жаку Шираку. Более 30 лет - до 2019 года он был депутатом Европарламента.

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общество , париж, франция, марин ле пен, ес