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Евро дорожает к доллару после публикации статистики из Европы
Евро дорожает к доллару после публикации статистики из Европы - 16.07.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару после публикации статистики из Европы
Курс евро к доллару поднимается в среду днем после публикации статистики из еврозоны, рынки ждут данных из США, следует из данных торгов. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T12:31+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается в среду днем после публикации статистики из еврозоны, рынки ждут данных из США, следует из данных торгов. По состоянию на 12.20 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1619 доллара с 1,1602 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 148,8 иены с уровня прошлого закрытия в 148,9 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,09% - до 98,55 пункта. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне вырос до 16,2 миллиарда евро после профицита в 9,9 миллиарда евро в апреле, прогноз составлял 13 миллиардов, сообщил ранее в среду Евростат. Годовая инфляция в Италии в июне, по окончательной оценке Национального института статистики (ISTAT), ускорилась до 1,7% с 1,6% в мае, как и предполагала предварительная оценка. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,2%, что также совпало с предварительной оценкой. Инвесторы ожидают позднее в среду публикации статистики из США. До открытия торгов в стране Федеральная резервная система США сообщит данные о промышленном производстве в Штатах. Аналитики ожидают, что показатель в июне вырос на 0,1% в месячном выражении.
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общество , сша, италия, евростат
Экономика, Общество , США, ИТАЛИЯ, Евростат
Евро дорожает к доллару после публикации статистики из Европы
Курс евро к доллару поднимается после публикации статистики из еврозоны
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается в среду днем после публикации статистики из еврозоны, рынки ждут данных из США, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.20 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1619 доллара с 1,1602 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 148,8 иены с уровня прошлого закрытия в 148,9 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,09% - до 98,55 пункта.
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне вырос до 16,2 миллиарда евро после профицита в 9,9 миллиарда евро в апреле, прогноз составлял 13 миллиардов, сообщил ранее в среду Евростат.
Годовая инфляция в Италии в июне, по окончательной оценке Национального института статистики (ISTAT), ускорилась до 1,7% с 1,6% в мае, как и предполагала предварительная оценка. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,2%, что также совпало с предварительной оценкой.
Инвесторы ожидают позднее в среду публикации статистики из США. До открытия торгов в стране Федеральная резервная система США сообщит данные о промышленном производстве в Штатах. Аналитики ожидают, что показатель в июне вырос на 0,1% в месячном выражении.
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