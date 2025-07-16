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ЕК предложила школам в ЕС закупать продукты, произведенные только в Европе - 16.07.2025, ПРАЙМ
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ЕК предложила школам в ЕС закупать продукты, произведенные только в Европе
ЕК предложила школам в ЕС закупать продукты, произведенные только в Европе - 16.07.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила школам в ЕС закупать продукты, произведенные только в Европе
Еврокомиссия предложила программу, по которой школы в регионе должны будут ежегодно закупать продукты питания, произведенные только в Европе, на сумму около 220 | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T10:55+0300
2025-07-16T10:55+0300
общество
европа
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила программу, по которой школы в регионе должны будут ежегодно закупать продукты питания, произведенные только в Европе, на сумму около 220 миллионов евро, передает газета Financial Times, ознакомившись с проектом предложения организации. "В среду Европейская комиссия заявит, что молоко, фрукты и овощи, приобретаемые по школьной программе, должны быть произведены в Европе, что послужит сигналом для школ покупать больше местных продуктов, согласно проекту предложения, с которым ознакомилась Financial Times. В рамках этой программы ежегодно закупается продукции на сумму около 220 миллионов евро", - сообщается в материале. Газета подчеркивает, что эта инициатива отражает стремление Брюсселя улучшить отечественную агропромышленность. Таким образом, Еврокомиссия призывает образовательные учреждения отдавать предпочтение продукции мелких производителей и ферм с "низким климатическим следом". "Детям приятно знать, что вот яблоко, и это яблоко - с дерева в 5 км от меня", - приводит газета заявление одного из представителей ЕС. Данное предложение рассматривается в период разработки комиссией размеров и статей расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на период с 2028 по 2034 годы. По данным газеты, регулятор также готовится внести радикальные изменения в финансирование сельского хозяйства. Так, предполагается, что выплаты фермерам по-прежнему будут распределяться в зависимости от размера хозяйства, однако должны осуществляться по скользящей шкале, от которой больше всего выиграют мелкие фермеры, сообщает издание. Согласно отдельному проекту, с которым ознакомилась газета, финансирование будет ограничено суммой в 100 тысяч евро на одного фермера в год для реализации более адресной поддержки. Кроме того, впервые будет оговорено, что средства ЕС могут быть использованы для оплаты подменных работников, если фермерам понадобится взять отпуск по болезни или беременности. Евросоюз экспортирует больше молока и молочных продуктов, чем импортирует. При этом импорт фруктов и овощей в ЕС превышает экспорт. Крупнейшие поставщики стран региона, по данным издания, - США, Марокко и Турция.
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общество , европа, брюссель, сша, ес, financial times
Общество , ЕВРОПА, Брюссель, США, ЕС, Financial Times
10:55 16.07.2025
 
ЕК предложила школам в ЕС закупать продукты, произведенные только в Европе

FT: ЕК предложила школам закупать продукты, произведенные только в Европе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила программу, по которой школы в регионе должны будут ежегодно закупать продукты питания, произведенные только в Европе, на сумму около 220 миллионов евро, передает газета Financial Times, ознакомившись с проектом предложения организации.
"В среду Европейская комиссия заявит, что молоко, фрукты и овощи, приобретаемые по школьной программе, должны быть произведены в Европе, что послужит сигналом для школ покупать больше местных продуктов, согласно проекту предложения, с которым ознакомилась Financial Times. В рамках этой программы ежегодно закупается продукции на сумму около 220 миллионов евро", - сообщается в материале.
Газета подчеркивает, что эта инициатива отражает стремление Брюсселя улучшить отечественную агропромышленность. Таким образом, Еврокомиссия призывает образовательные учреждения отдавать предпочтение продукции мелких производителей и ферм с "низким климатическим следом".
"Детям приятно знать, что вот яблоко, и это яблоко - с дерева в 5 км от меня", - приводит газета заявление одного из представителей ЕС.
Данное предложение рассматривается в период разработки комиссией размеров и статей расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на период с 2028 по 2034 годы. По данным газеты, регулятор также готовится внести радикальные изменения в финансирование сельского хозяйства.
Так, предполагается, что выплаты фермерам по-прежнему будут распределяться в зависимости от размера хозяйства, однако должны осуществляться по скользящей шкале, от которой больше всего выиграют мелкие фермеры, сообщает издание. Согласно отдельному проекту, с которым ознакомилась газета, финансирование будет ограничено суммой в 100 тысяч евро на одного фермера в год для реализации более адресной поддержки.
Кроме того, впервые будет оговорено, что средства ЕС могут быть использованы для оплаты подменных работников, если фермерам понадобится взять отпуск по болезни или беременности.
Евросоюз экспортирует больше молока и молочных продуктов, чем импортирует. При этом импорт фруктов и овощей в ЕС превышает экспорт. Крупнейшие поставщики стран региона, по данным издания, - США, Марокко и Турция.
#Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
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14 июля, 11:04
 
ОбществоЕВРОПАБрюссельСШАЕСFinancial Times
 
 
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