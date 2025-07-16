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Биржи Европы закрылись в минусе на данных по инфляции в Великобритании
Биржи Европы закрылись в минусе на данных по инфляции в Великобритании - 16.07.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись в минусе на данных по инфляции в Великобритании
Основные фондовые индексы Европы преимущественно снизились по итогам торгов среды после выхода данных по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные бирж. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T21:39+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снизились по итогам торгов среды после выхода данных по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,13% - до 8 926,55 пункта, французский CAC 40 - на 0,57%, до 7 722,09 пункта, немецкий DAX вырос на 0,07%, до 24 077,1 пункта. В среду были опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 3,6% с 3,4% месяцем ранее, что стало самым высоким значением с января 2024 года. "Несмотря на ожесточенную конкуренцию между ритейлерами ... плохой урожай в связи с экстремальными погодными условиями привел к росту цен для потребителей", - сказал агентству Блумберг директор по исследованиям British Retail Consortium Крис Хеймер (Kris Hamer). На снижение французского CAC 40 в основном повлияло падение акций автопроизводителя Renault на 18,47%. Ранее компания обновила прогнозы на 2025 фингод, теперь ожидает операционную маржу на уровне примерно 6,5% по сравнению с прогнозировавшимися ранее 7%.
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рынок, индексы, торги, великобритания, европа, dax, renault, renault duster
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, DAX, Renault, Renault Duster
Биржи Европы закрылись в минусе на данных по инфляции в Великобритании
Фондовые индексы Европы в основном упали после выхода статданных по Великобритании
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снизились по итогам торгов среды после выхода данных по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,13% - до 8 926,55 пункта, французский CAC 40 - на 0,57%, до 7 722,09 пункта, немецкий DAX вырос на 0,07%, до 24 077,1 пункта.
В среду были опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 3,6% с 3,4% месяцем ранее, что стало самым высоким значением с января 2024 года.
"Несмотря на ожесточенную конкуренцию между ритейлерами ... плохой урожай в связи с экстремальными погодными условиями привел к росту цен для потребителей", - сказал агентству Блумберг директор по исследованиям British Retail Consortium Крис Хеймер (Kris Hamer).
На снижение французского CAC 40 в основном повлияло падение акций автопроизводителя Renault на 18,47%. Ранее компания обновила прогнозы на 2025 фингод, теперь ожидает операционную маржу на уровне примерно 6,5% по сравнению с прогнозировавшимися ранее 7%.
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