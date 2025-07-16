https://1prime.ru/20250716/fas-859541180.html
ФАС согласовала цену на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии
ФАС согласовала цену на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии - 16.07.2025, ПРАЙМ
ФАС согласовала цену на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, первый российский дженерик "Рисдиплам" в... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T10:01+0300
2025-07-16T10:01+0300
2025-07-16T10:01+0300
россия
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82732/76/827327646_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_687facad4aa8e5bb5f5651a4153d6dd2.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, первый российский дженерик "Рисдиплам" в рамках одноименного международного непатентованного наименования (МНН), согласованная цена почти в 2 раза ниже зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эврисди", сообщили в ведомстве. "Цена на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) снижена на 48%. Речь идет о первом отечественном дженерике "Рисдиплам" в рамках одноименного МНН... Согласованная цена на дженерик снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эврисди" на 48%", - говорится в сообщении. В антимонопольном ведомстве отметили, что за упаковку порошка для приготовления раствора для приема внутрь в дозировке 0,75 миллиграмма на миллилитр цена согласована на уровне 311 887 рублей, при этом стоимость такой же упаковки референта составляет 605 605 рублей. Препарат закупается за счет бюджетных средств и в медорганизациях он должен предоставляться бесплатно, указали в ведомстве. Там добавили, что согласование ФАС цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал, а также позволит существенно сэкономить средства бюджетов.
https://1prime.ru/20250714/fas-859458471.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82732/76/827327646_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_6518dcb143bd52a7ed63628761a8717f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фас рф
ФАС согласовала цену на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии
ФАС согласовала цену на российский дженерик для лечения спинальной мышечной атрофии
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, первый российский дженерик "Рисдиплам" в рамках одноименного международного непатентованного наименования (МНН), согласованная цена почти в 2 раза ниже зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эврисди", сообщили в ведомстве.
"Цена на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) снижена на 48%. Речь идет о первом отечественном дженерике "Рисдиплам" в рамках одноименного МНН... Согласованная цена на дженерик снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эврисди" на 48%", - говорится в сообщении.
В антимонопольном ведомстве отметили, что за упаковку порошка для приготовления раствора для приема внутрь в дозировке 0,75 миллиграмма на миллилитр цена согласована на уровне 311 887 рублей, при этом стоимость такой же упаковки референта составляет 605 605 рублей.
Препарат закупается за счет бюджетных средств и в медорганизациях он должен предоставляться бесплатно, указали в ведомстве.
Там добавили, что согласование ФАС цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал, а также позволит существенно сэкономить средства бюджетов.