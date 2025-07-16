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ФАС согласовала цену на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии

ФАС согласовала цену на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии - 16.07.2025, ПРАЙМ

ФАС согласовала цену на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, первый российский дженерик "Рисдиплам" в... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T10:01+0300

2025-07-16T10:01+0300

2025-07-16T10:01+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, первый российский дженерик "Рисдиплам" в рамках одноименного международного непатентованного наименования (МНН), согласованная цена почти в 2 раза ниже зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эврисди", сообщили в ведомстве. "Цена на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) снижена на 48%. Речь идет о первом отечественном дженерике "Рисдиплам" в рамках одноименного МНН... Согласованная цена на дженерик снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эврисди" на 48%", - говорится в сообщении. В антимонопольном ведомстве отметили, что за упаковку порошка для приготовления раствора для приема внутрь в дозировке 0,75 миллиграмма на миллилитр цена согласована на уровне 311 887 рублей, при этом стоимость такой же упаковки референта составляет 605 605 рублей. Препарат закупается за счет бюджетных средств и в медорганизациях он должен предоставляться бесплатно, указали в ведомстве. Там добавили, что согласование ФАС цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал, а также позволит существенно сэкономить средства бюджетов.

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