https://1prime.ru/20250716/finlyandiya-859561681.html

Жители Финляндии неожиданно услышали по радио российские радиостанции

Жители Финляндии неожиданно услышали по радио российские радиостанции - 16.07.2025, ПРАЙМ

Жители Финляндии неожиданно услышали по радио российские радиостанции

Жители приграничных с Россией регионов Финляндии в среду неожиданно услышали по радио российские радиостанции благодаря жаркой погоде, при которой радиоволны... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T15:55+0300

2025-07-16T15:55+0300

2025-07-16T15:55+0300

общество

финляндия

финский залив

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Жители приграничных с Россией регионов Финляндии в среду неожиданно услышали по радио российские радиостанции благодаря жаркой погоде, при которой радиоволны распространяются на большее расстояние, сообщает телерадиовещатель Yle. "В Лаппеенранте, недалеко от границы с Россией, автомобильный радиоприемник транслировал целых восемь российских радиостанций", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, причиной необычного распространения радиоволн стала жаркая погода на юго-востоке Финляндии. "Возможность слышать радиостанции на большом расстоянии обусловлена жаркой погодой. В атмосфере образовались слои с разной температурой, в которых радиосигналы могут распространяться на сотни километров", - приводит Yle слова менеджера сетевой компании Digita Яни Саари. По данным Yle, обычно в приграничных районах можно услышать только "Дорожное радио". Во вторник радиоприемники поймали "Радио Монте Карло", радио "Мир", Like FM и другие. Ранее финская береговая охрана сообщила о сбоях в работе навигации в Финском заливе из-за распространения сильного радиосигнала, вызванного жаркой погодой, и порекомендовала судам использовать традиционные методы навигации.

https://1prime.ru/20250716/finlyandiya-859546228.html

финляндия

финский залив

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общество , финляндия, финский залив