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ФСБ задержала шесть членов колл-центров, собиравших деньги для ВСУ
ФСБ задержала шесть членов колл-центров, собиравших деньги для ВСУ - 16.07.2025, ПРАЙМ
ФСБ задержала шесть членов колл-центров, собиравших деньги для ВСУ
В Ярославской и Свердловской областях задержаны шесть причастных к деятельности мошеннических колл-центров с Украины, собиравших деньги для ВСУ, сообщает ЦОС... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T09:57+0300
2025-07-16T09:57+0300
2025-07-16T09:57+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. В Ярославской и Свердловской областях задержаны шесть причастных к деятельности мошеннических колл-центров с Украины, собиравших деньги для ВСУ, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ во взаимодействии с министерством внутренних дел РФ на территории Ярославской и Свердловской областей пресечена противоправная деятельность шести членов межрегионального организованного преступного сообщества, которые занимались эксплуатацией информационной инфраструктуры, специально предназначенной для прохождения на территорию России мошеннических телефонных вызовов из украинских колл-центров с помощью GSM-шлюзов или, так называемых, СИМ-боксов", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти колл-центры контролируются украинскими спецслужбами, а украденные средства направляются на нужды вооруженных сил Украины. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В ФСБ добавили, что установлено участие в схеме администраторов СИМ-боксов, продавцов и курьеров, а также россиян, помогающих переводить средства на иностранные счета. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы, а пособники могут быть привлечены к ответственности за государственную измену.
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общество , рф, свердловская область, украина, фсб, всу
Мошенничество, Общество , РФ, Свердловская область, УКРАИНА, ФСБ, ВСУ
ФСБ задержала шесть членов колл-центров, собиравших деньги для ВСУ
В Ярославской и Свердловской областях задержаны члены мошеннических колл-центров
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. В Ярославской и Свердловской областях задержаны шесть причастных к деятельности мошеннических колл-центров с Украины, собиравших деньги для ВСУ, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ во взаимодействии с министерством внутренних дел РФ на территории Ярославской и Свердловской областей пресечена противоправная деятельность шести членов межрегионального организованного преступного сообщества, которые занимались эксплуатацией информационной инфраструктуры, специально предназначенной для прохождения на территорию России мошеннических телефонных вызовов из украинских колл-центров с помощью GSM-шлюзов или, так называемых, СИМ-боксов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти колл-центры контролируются украинскими спецслужбами, а украденные средства направляются на нужды вооруженных сил Украины. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
В ФСБ добавили, что установлено участие в схеме администраторов СИМ-боксов, продавцов и курьеров, а также россиян, помогающих переводить средства на иностранные счета. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы, а пособники могут быть привлечены к ответственности за государственную измену.
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