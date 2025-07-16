https://1prime.ru/20250716/fsb-859540670.html

ФСБ задержала шесть членов колл-центров, собиравших деньги для ВСУ

ФСБ задержала шесть членов колл-центров, собиравших деньги для ВСУ - 16.07.2025, ПРАЙМ

ФСБ задержала шесть членов колл-центров, собиравших деньги для ВСУ

В Ярославской и Свердловской областях задержаны шесть причастных к деятельности мошеннических колл-центров с Украины, собиравших деньги для ВСУ, сообщает ЦОС... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T09:57+0300

2025-07-16T09:57+0300

2025-07-16T09:57+0300

мошенничество

общество

рф

свердловская область

украина

фсб

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/83995/56/839955689_0:38:1437:846_1920x0_80_0_0_93ccd33cfa2dfdb51d84a1f620738434.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. В Ярославской и Свердловской областях задержаны шесть причастных к деятельности мошеннических колл-центров с Украины, собиравших деньги для ВСУ, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ во взаимодействии с министерством внутренних дел РФ на территории Ярославской и Свердловской областей пресечена противоправная деятельность шести членов межрегионального организованного преступного сообщества, которые занимались эксплуатацией информационной инфраструктуры, специально предназначенной для прохождения на территорию России мошеннических телефонных вызовов из украинских колл-центров с помощью GSM-шлюзов или, так называемых, СИМ-боксов", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти колл-центры контролируются украинскими спецслужбами, а украденные средства направляются на нужды вооруженных сил Украины. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В ФСБ добавили, что установлено участие в схеме администраторов СИМ-боксов, продавцов и курьеров, а также россиян, помогающих переводить средства на иностранные счета. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы, а пособники могут быть привлечены к ответственности за государственную измену.

https://1prime.ru/20250713/moshenniki-859437294.html

рф

свердловская область

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, свердловская область, украина, фсб, всу